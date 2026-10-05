Timnas Indonesia vs Thailand: Duel Mitchell Baker dan Teerasak Poeiphimai di Final FIFA ASEAN Cup

JawaPos.com-Duel menarik akan terjadi di laga Timnas Indonesia lawan timnas Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026.

Kedua tim akan saling mengalahkan di Gelora Bung Karno, Senin (5/10) pukul 20.00 WIB.

Timnas Indonesia dan Thailand memiliki dua pemain yang menjadi pencetak gol terbanyak di FIFA ASEAN Cup 2026. Siapa saja mereka? Baca terus artikel ini.

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1. Mitchell Baker Mitchell Baker menjelma menjadi penyerang berbahaya bagi Timnas Indonesia.

Selama di FIFA ASEAN Cup 2026, ia sudah mengoleksi lima gol dan menjadi top skor di ajang tersebut.

Penyerang 19 tahun itu menunjukkan kemampuan dalam menjebol gawang lawan.

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Pada laga kontra Bangladesh, Mitchell melepaskan dua tendangan dan satu sundulan untuk mencetak gol.

Di Timnas Indonesia, Mitchell merupakan penyerang tersubur di era kepelatihan John Herdman.