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Antara
Senin, 5 Oktober 2026 | 23.14 WIB

Pedro dan Dimitiar Berbatov Berharap Timnas Indonesia Juarai FIFA ASEAN Cup 2026

Legenda sepak bola dunia Pedro Rodriguez (kiri) dan Dimitar Berbatov (kanan) berbicara kepada media di FIFA Arena Mandiri University, Jakarta Barat, Senin (5/10). (Aldi Sultan/Antara) - Image

Legenda sepak bola dunia Pedro Rodriguez (kiri) dan Dimitar Berbatov (kanan) berbicara kepada media di FIFA Arena Mandiri University, Jakarta Barat, Senin (5/10). (Aldi Sultan/Antara)

JawaPos.com - Dua legenda sepak bola dunia Pedro Rodriguez dan Dimitar Berbatov berharap tim nasional Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (5/10) malam.

Berbicara kepada media seusai acara FIFA Boots for All di FIFA Arena Mandiri University, Pedro dan Berbatov memberikan pandangan soal partai final itu.

"Saya harap timnas Indonesia (menjadi juara)," ujar Pedro Rodriguez.

"Mudah untuk mengatakan Indonesia bukan?" seloroh Berbatov.

Mengenai prediksi jalannya pertandingan, Pedro berharap kedua tim menunjukkan penampilan yang bagus sehingga dapat menghibur semua penonton yang menyaksikan laga tersebut.

Sementara, Berbatov ingin menyaksikan gol pada laga final antara timnas Indonesia menghadapi Thailand, terlebih dia bersama Pedro akan hadir langsung ke Stadion Gelora Bung Karno.

"Saya harap kami dapat menyaksikan pertandingan sepak bola yang indah," jelas Berbatov.

Final FIFA ASEAN Cup 2026 akan menyajikan pertandingan antara tim nasional Indonesia menghadapi tim nasional Thailand di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (5/10) pukul 20.00 WIB.

Indonesia melaju ke babak final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menempati peringkat pertama Grup A dengan tujuh poin dari tiga laga.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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