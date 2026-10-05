Polda Metro Siagakan 10.121 Personel jelang Final FIFA ASEAN Cup 2026

Penyanyi Isyana Sarasvati tampil pada pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (25/9/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Polda Metro Jaya menyiagakan sebanyak 10.121 personel gabungan untuk mengamankan laga puncak FIFA ASEAN Cup 2026 antara Tim Nasional Indonesia melawan Thailand.
Laga tersebut akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat, Senin.
Kepala Biro Operasi (Karoops) Polda Metro Jaya Brigjen Pol. La Ode Aries El Fathar memimpin pelaksanaan Tactical Floor Game (TFG) di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Senin, untuk mematangkan penempatan personel, alur mobilitas suporter, rekayasa lalu lintas, hingga skenario kontinjensi.
"TFG ini untuk memastikan penempatan personel dan pola pelaksanaan di lapangan dapat dipahami seluruh unsur. Hasilnya juga harus diteruskan kepada para perwira pengendali dan personel terkait agar pelaksanaan berjalan terarah dan terkoordinasi," kata La Ode.
Rangkaian pertandingan di SUGBK diawali laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia menghadapi Vietnam pada pukul 16.00 WIB, lalu dilanjutkan partai final antara Indonesia melawan Thailand pada pukul 20.00 WIB.
Petugas gabungan ditempatkan di sejumlah titik vital, meliputi rute perjalanan, akses pintu masuk, area tribun, kawasan dalam GBK, kantong kumpul suporter, hingga ruas jalan di sekitar Senayan.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengimbau para pendukung kedua tim dan masyarakat luas untuk menjaga kondusivitas selama rangkaian kegiatan berlangsung.
"Berikan dukungan secara tertib dan sportif. Ikuti pemeriksaan dan arahan petugas serta hindari membawa barang-barang yang dilarang," ujar Budi.
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