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Andika Rachmansyah
Senin, 5 Oktober 2026 | 15.27 WIB

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam di FIFA ASEAN Cup: The Golden Star Warriors Amankan Peringkat Tiga

Rafaelson diprediksi menjadi salah satu kunci serangan Timnas Vietnam saat menghadapi Pakistan pada FIFA ASEAN Cup 2026. Simak Prediksi Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup 2026. Golden Star Warriors diprediksi menang meski sudah gagal lolos ke final. (FIFA) - Image

Rafaelson diprediksi menjadi salah satu kunci serangan Timnas Vietnam saat menghadapi Pakistan pada FIFA ASEAN Cup 2026. Simak Prediksi Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup 2026. Golden Star Warriors diprediksi menang meski sudah gagal lolos ke final. (FIFA)

JawaPos.com - Malaysia akan menghadapi Vietnam pada laga perebutan tempat ketiga FIFA ASEAN Cup 2026. The Golden Star Warriors - julukan Timnas Vietnam - diprediksi menjadi tim yang memenangkan laga tersebut. 

Pertandingan Malaysia vs Vietnam berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10) pukul 16.00 WIB. Setelah laga itu, baru pertandingan final antata Timnas Indonesia vs Thailand akan digelar pukul 20.00 WIB.

Kedua kesebelasan memainkan laga perebutan tempat ketiga setelah finis pertingkat kedua di masing-masing grup. Malaysia runner-up Grup A dengan tujuh poin, sementara Vietnam Grup B dengan mengemas enam poin.

Malaysia harus menelan pil pahit di babak penyisihan grup. Tim berjuluk Harimau Malaya itu kalah produktivitas gol dari Timnas Indonesia yang keluar sebagai juara grup sekaligus lolos dramatis ke partai final. 

Sebab, Malaysia sejatinya berhasil mengunci kemenangan telak 6-0 atas Singapura di laga terakhir Grup A. Harimau Malaya bahkan sempat merayakan kemenangan tersebut karena mengira telah membawanya lolos ke final. 

Tapi pada akhirnya, Malaysia harus gigit jari karena Timnas Indonesia menang telak 9-2 atas Bangladesh. Kemenangan besar tim tuan rumah tersebut membuat Harimau Malaya harus puas finis runner-up.

Di sisi lain, Vietnam gagal melaju ke final setelah menelan kekalahan 0-2 dari Thailand di laga kedua Grup B. Sebaliknya, hasil tersebut membuat Gajah Perang - julukan Timnas Thailand - mengunci tiket lolos lebih dini.

Satu yang pasti, kedua kesebelasan datang dengan modal positif. Malaysia menang telak 6-0 atas Singapura di laga terakhir grup, sementara Vietnam bungkam Pakistan dengan skor 4-2. 

Baik Malaysia dan Vietnam tentunya tak ingin pulang dengan tangan hampa. Kedua kesebelasan bertekad menutup gelaran FIFA ASEAN Cup 2026 dengan merebut peringkat ketiga sebagai pelipur lara kegagalan ke partai final. 

Editor: Edi Yulianto
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