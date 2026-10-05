Dedi Kusnandar Doakan Timnas Indonesia Juara, Momen Tepat Akhiri Mitos Runner-up di ASEAN

JawaPos.com - Gelandang Persib Bandung, Dedi Kusnandar, memberikan dukungan kepada Tim Nasional Indonesia yang akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026.

Dedi berharap skuad Garuda mampu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meraih hasil maksimal sekaligus menciptakan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia.

Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Thailand pada laga final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, 5 Oktober 2026.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengakhiri penantian panjang dan membuktikan diri sebagai yang terbaik di kawasan ASEAN.

Menurut Dedi, keberhasilan Timnas Indonesia melaju ke partai puncak merupakan kabar positif bagi sepak bola nasional. Ia menilai seluruh masyarakat Indonesia patut memberikan dukungan penuh kepada tim asuhan pelatih John Herdman tersebut.

"Pasti ini kabar bagus buat persepakbolaan Indonesia. Apalagi kita tahu Timnas sering disebut raja runner-up. Ini kesempatan Indonesia untuk membuktikan bahwa Indonesia bisa membuat sejarah dan menjadi nomor satu di ASEAN," kata Dedi.

Pemain yang akrab disapa Dado itu melihat perjalanan Timnas Indonesia menuju final sebagai modal penting. Performa yang ditunjukkan sejak fase sebelumnya menjadi alasan untuk tetap percaya diri menghadapi Thailand.

Dedi juga menilai Indonesia memiliki peluang untuk memberikan perlawanan kepada Thailand. Apalagi, penampilan Garuda pada pertandingan sebelumnya menunjukkan sejumlah hal positif yang bisa menjadi bekal menghadapi laga penentuan.