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Andre Rizal Hanafi
Senin, 5 Oktober 2026 | 22.52 WIB

Prediksi Skor Indonesia vs Thailand: Garuda Bisa Unggul Tipis di Jakarta

Skuad Pemain Timnas Indonesia saat melawan Singapura pada FIFA ASEAN Cup di SUGBK, Jakarta, Jumat (25/9/2026). Indonesia menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di SUGBK. Garuda datang dengan produktivitas tinggi, tetapi dibayangi rekor buruk dalam pertemuan terakhir. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Skuad Pemain Timnas Indonesia saat melawan Singapura pada FIFA ASEAN Cup di SUGBK, Jakarta, Jumat (25/9/2026). Indonesia menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di SUGBK. Garuda datang dengan produktivitas tinggi, tetapi dibayangi rekor buruk dalam pertemuan terakhir. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com – Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10/2026) malam WIB.

Pertandingan dijadwalkan dimulai pukul 20.00 WIB. Laga ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menutup perjalanan di turnamen dengan trofi.

Indonesia melangkah ke partai puncak setelah tampil sebagai juara Grup A. Skuad asuhan John Herdman mengumpulkan tujuh poin dari tiga pertandingan dan menunjukkan produktivitas yang cukup impresif.

Sebanyak 11 gol berhasil dicetak Indonesia sepanjang fase grup, sedangkan gawang mereka hanya dua kali kemasukan. Salah satu kemenangan terbesar diraih pada pertandingan terakhir ketika Indonesia menghajar Bangladesh 9-2.

Hasil tersebut menjadi modal penting sebelum menghadapi Thailand. Namun, final memiliki atmosfer dan tekanan berbeda karena hanya satu pertandingan yang menentukan siapa yang berhak menjadi juara.

Thailand sendiri datang ke Jakarta dengan status juara Grup B. Tim Gajah Perang juga memiliki pengalaman panjang dalam persaingan sepak bola Asia Tenggara sehingga Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan catatan produktivitas sepanjang turnamen.

Rekor Pertemuan Jadi Tantangan

Pertemuan kedua tim memiliki sejarah panjang. Thailand menjadi salah satu lawan yang cukup sulit bagi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Dari lima pertemuan terakhir, Indonesia belum mampu mengalahkan Thailand.

Pertandingan terakhir kedua tim terjadi pada 29 Desember 2022. Saat itu, Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Thailand. Sebelumnya, kedua tim juga bermain seri 2-2 pada Januari 2022.

Thailand sempat meraih kemenangan besar 4-0 atas Indonesia pada Piala AFF 2020 yang digelar pada akhir 2021. Setelah itu, Indonesia kembali bermain imbang 2-2 pada Kualifikasi Piala Dunia 2022 di Bangkok.

Editor: Hendra
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