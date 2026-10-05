Tiket Final FIFA ASAN Cup Timnas Indonesia vs Thailand Terjual Penuh

JawaPos.com - Laga final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, hari ini (5/10) pukul 20.00 WIB akan penuh penonton (full house). Sebanyak 67.000 tiket habis terjual.

"Antusiasme suporter Indonesia untuk menyaksikan final FIFA ASEAN Cup 2026 membludak. Panitia penyelenggara mengonfirmasi sebanyak 67 ribu tiket pertandingan final Indonesia melawan Thailand telah terjual habis atau sold out," tulis keterangan resmi PSSI, dikutip Senin (5/10).

Capaian penjualan tersebut menegaskan dukungan publik Tanah Air yang besar terhadap perjuangan Timnas Indonesia.

Puluhan ribu suporter akan memadati SUGBK untuk memberikan dukungan langsung kepada skuad Garuda dalam perebutan gelar juara edisi pertama FIFA ASEAN Cup.

Direktur Utama PT Garuda Sepakbola Indonesia (GSI) Marsal Masita mengatakan penjualan tiket yang laris merupakan gambaran minat masyarakat tetap tinggi terhadap perjuangan Timnas Indonesia.

“Penjualan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 menunjukkan minat besar publik terhadap perjuangan Timnas Indonesia. Apresiasi kepada seluruh suporter yang telah memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia sejak fase grup hingga partai final,” ujar Marsal dilansir dari Antara.

Marsal berharap antusiasme penonton yang membludak diharapkan menjadi energi tambahan bagi para pemain, sekaligus diiringi komitmen untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan sportivitas selama pertandingan.

Panitia dan GSI juga mengingatkan masyarakat agar tidak membeli tiket dari calo atau pihak lain di luar kanal resmi.