Stefano Cugurra Dikaitkan dengan Semen Padang, Teco Berstatus Tanpa Klub

Semen Padang tengah mencari pengganti Nil Maizar setelah performa tim dinilai belum konsisten. Nama Stefano Cugurra mulai dikaitkan dengan kursi pelatih Kabau Sirah. (Dok. Jawa Pos)
JawaPos.com - Semen Padang FC tengah mencari pelatih baru setelah memecat Nil Maizar. Nama Stefano Cugurra atau Teco disebut masuk dalam kandidat pengganti, meski manajemen Kabau Sirah belum mengumumkan sosok yang akan menangani tim.
Nil Maizar dipecat setelah Semen Padang menelan kekalahan kandang dari PSPS Pekanbaru. Bermain di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Minggu (4/10) malam WIB, Kabau Sirah kalah 0-1 melalui gol Dimas Wicaksono.
Keputusan tersebut diambil manajemen sebagai respons atas performa Semen Padang yang dinilai belum konsisten. Dengan kedalaman skuad yang mewah, Kabau Sirah baru meraih dua kemenangan dari empat pertandingan Grup A Championship 2026/2027.
Masalah juga terlihat ketika Semen Padang bermain di kandang. Mereka belum meraih kemenangan dalam dua laga kandang yang sudah dimainkan.
Pada laga kandang pertama, Semen Padang bermain imbang 1-1 melawan PSIS Semarang. Setelah itu, Kabau Sirah kembali gagal meraih kemenangan setelah takluk 0-1 dari PSPS Pekanbaru.
Kini, manajemen klub tengah mencari sosok yang tepat untuk menggantikan Nil Maizar. COO Semen Padang Braditi Moulevey menyebut proses negosiasi dengan calon pelatih masih berlangsung.
Namun, pria yang akrab disapa Levi tersebut belum mengungkap identitas pelatih yang sedang dinegosiasikan.
“Masih menunggu negosiasi,” ungkap Levi kepada JawaPos.com, dikutip Senin (5/10).
Di tengah proses tersebut, muncul kabar bahwa Semen Padang membidik pelatih yang memiliki pengalaman meraih gelar juara. Spekulasi kemudian mengarah kepada Stefano Cugurra.
"Stefano Cugurra sudah jadi WNI. Rumor dia jadi pelatih SP," ujar sumber JawaPos.com.
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