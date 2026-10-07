Persib Bandung Bidik Dominasi Asia Tenggara, Marc Klok: Saatnya Naik Level!

Marc Klok memberikan dukungan kepada Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen yang memperkuat Tim Nasional Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. (Dok. Instagram/@marcklok)
JawaPos.com - Persib Bandung membidik prestasi lebih tinggi di pentas internasional pada musim 2026/27.
Setelah sukses mendominasi kompetisi sepak bola Indonesia dalam tiga tahun terakhir, Maung Bandung kini ingin menunjukkan kekuatannya di level Asia Tenggara dan Asia.
Dua ajang menjadi panggung bagi Persib Bandung untuk mewujudkan ambisi tersebut, yakni ASEAN Club Championship Shopee Cup dan AFC Champions League Two (ACL Two).
Kapten Persib Bandung, Marc Klok, menegaskan timnya memiliki motivasi besar untuk tampil maksimal di dua kompetisi tersebut.
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Tekad itu disampaikan Klok dalam konferensi pers jelang pertandingan perdana ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026/27 melawan Port FC.
Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Stadion Thammasat, Pathum Thani, Thailand, Kamis (8/10/2026).
Menurut Klok, pertandingan di kompetisi internasional selalu memiliki arti khusus.
Selain membawa nama Persib Bandung, para pemain juga memiliki tanggung jawab untuk mengharumkan nama Indonesia.
"Bagi klub dan Indonesia, selalu menyenangkan bertanding di kancah internasional untuk mewakili negara dan klub. Di tingkat domestik kami telah mendominasi dalam beberapa tahun terakhir, dan sekarang saatnya mendominasi di Asia Tenggara," ujar Klok.
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