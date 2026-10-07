Persib Bandung Langsung ke Perempat Final League Cup 2026/27, Ini Jadwal dan Calon Lawannya

Persib Bandung mengawali kiprahnya di ACL Two 2026/27 dengan kemenangan atas FC Seoul. Igor Tolic mengakui hasil tersebut diraih setelah timnya melewati pertandingan yang tidak mudah. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung Langsung ke Perempat Final League Cup 2026/27, Tunggu Lawan dari Babak 12 Besar
Persib Bandung dipastikan memulai perjalanan di League Cup 2026/27 dari babak perempat final.
Kepastian tersebut didapat setelah drawing kompetisi yang dilakukan I.League selaku operator pada Rabu (7/10/2026).
Status sebagai juara Super League 2025/26 membuat Persib Bandung mendapatkan tiket langsung ke babak delapan besar.
Selain itu, Maung Bandung juga menjadi salah satu wakil Indonesia di kompetisi antarklub Asia.
Pada musim 2026/27, Persib Bandung memang harus membagi fokus di sejumlah ajang.
Selain League Cup, tim asuhan Igor Tolic tersebut juga tengah menjalani kompetisi Super League, AFC Champions League Two (ACL Two), serta ASEAN Club Championship Shopee Cup.
Borneo FC Samarinda juga mendapatkan posisi serupa. Runner-up Super League 2025/26 itu langsung tampil di perempat final karena memiliki agenda di AFC Challenge League dan ASEAN Club Championship.
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Dengan hasil drawing tersebut, Persib Bandung masih harus menunggu siapa calon lawannya di babak delapan besar.
Lawan Maung Bandung nantinya berasal dari tim yang berhasil melewati fase knock-out atau babak 12 besar.
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