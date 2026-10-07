Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 8 Oktober 2026 | 04.43 WIB

Persib Bandung Langsung ke Perempat Final League Cup 2026/27, Ini Jadwal dan Calon Lawannya

Persib Bandung mengawali kiprahnya di ACL Two 2026/27 dengan kemenangan atas FC Seoul. Igor Tolic mengakui hasil tersebut diraih setelah timnya melewati pertandingan yang tidak mudah. (Dok. Persib) - Image

Persib Bandung mengawali kiprahnya di ACL Two 2026/27 dengan kemenangan atas FC Seoul. Igor Tolic mengakui hasil tersebut diraih setelah timnya melewati pertandingan yang tidak mudah. (Dok. Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung Langsung ke Perempat Final League Cup 2026/27, Tunggu Lawan dari Babak 12 Besar
Persib Bandung dipastikan memulai perjalanan di League Cup 2026/27 dari babak perempat final.

Kepastian tersebut didapat setelah drawing kompetisi yang dilakukan I.League selaku operator pada Rabu (7/10/2026).

Status sebagai juara Super League 2025/26 membuat Persib Bandung mendapatkan tiket langsung ke babak delapan besar.

Selain itu, Maung Bandung juga menjadi salah satu wakil Indonesia di kompetisi antarklub Asia.

Pada musim 2026/27, Persib Bandung memang harus membagi fokus di sejumlah ajang.

Selain League Cup, tim asuhan Igor Tolic tersebut juga tengah menjalani kompetisi Super League, AFC Champions League Two (ACL Two), serta ASEAN Club Championship Shopee Cup.

Borneo FC Samarinda juga mendapatkan posisi serupa. Runner-up Super League 2025/26 itu langsung tampil di perempat final karena memiliki agenda di AFC Challenge League dan ASEAN Club Championship.

Dengan hasil drawing tersebut, Persib Bandung masih harus menunggu siapa calon lawannya di babak delapan besar.

Lawan Maung Bandung nantinya berasal dari tim yang berhasil melewati fase knock-out atau babak 12 besar.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Simak Daftar Lengkap Hasil Pengundian League Cup 2026/2027 - Image
Sepak Bola Indonesia

Simak Daftar Lengkap Hasil Pengundian League Cup 2026/2027

Kamis, 8 Oktober 2026 | 00.51 WIB

Hasil Drawing League Cup 2026/2027: Persija Segrup PSMS, Persib dan Borneo ke Perempat Final - Image
Sepak Bola Indonesia

Hasil Drawing League Cup 2026/2027: Persija Segrup PSMS, Persib dan Borneo ke Perempat Final

Kamis, 8 Oktober 2026 | 00.13 WIB

Hasil Drawing League Cup 2026/2027: Persib dan Borneo FC Langsung ke Perempat Final - Image
Sepak Bola Indonesia

Hasil Drawing League Cup 2026/2027: Persib dan Borneo FC Langsung ke Perempat Final

Rabu, 7 Oktober 2026 | 23.55 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Zidane Ingin Menang di Stade de France

3

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

6

Koordinator BEM UI Diserang OTK di Tebet Jaksel, Sempat Diancam Bunuh

7

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore