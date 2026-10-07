Persib Bandung Langsung ke Perempat Final League Cup 2026/27, Ini Jadwal dan Calon Lawannya

JawaPos.com - Persib Bandung Langsung ke Perempat Final League Cup 2026/27, Tunggu Lawan dari Babak 12 Besar

Persib Bandung dipastikan memulai perjalanan di League Cup 2026/27 dari babak perempat final.

Kepastian tersebut didapat setelah drawing kompetisi yang dilakukan I.League selaku operator pada Rabu (7/10/2026).

Status sebagai juara Super League 2025/26 membuat Persib Bandung mendapatkan tiket langsung ke babak delapan besar.

Selain itu, Maung Bandung juga menjadi salah satu wakil Indonesia di kompetisi antarklub Asia.

Pada musim 2026/27, Persib Bandung memang harus membagi fokus di sejumlah ajang.

Selain League Cup, tim asuhan Igor Tolic tersebut juga tengah menjalani kompetisi Super League, AFC Champions League Two (ACL Two), serta ASEAN Club Championship Shopee Cup.

Borneo FC Samarinda juga mendapatkan posisi serupa. Runner-up Super League 2025/26 itu langsung tampil di perempat final karena memiliki agenda di AFC Challenge League dan ASEAN Club Championship.

Dengan hasil drawing tersebut, Persib Bandung masih harus menunggu siapa calon lawannya di babak delapan besar.