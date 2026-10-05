PSIS Menang Tipis atas Adhyaksa FC, WCP Soroti Passing dan Final Pass

JawaPos.com - PSIS Semarang berhasil meraih kemenangan penting pada pekan keempat Championship 2026/2027.

Bermain di Stadion Jatidiri, Semarang, Sabtu (3/10) malam, Mahesa Jenar menang tipis 1-0 atas Adhyaksa FC Bekasi.

Gol tunggal PSIS dicetak Miftahul Hamdi pada menit ke-44. Pemain asal Aceh tersebut sukses memaksimalkan umpan akurat dari Deri Corfe untuk membawa PSIS unggul hingga pertandingan berakhir.

Kemenangan ini menjadi modal penting bagi PSIS untuk menjaga tren positif di awal kompetisi.

Dari tiga pertandingan yang sudah dimainkan, tim besutan Widodo Cahyono Putro mengoleksi dua kemenangan dan satu hasil imbang.

PSIS kini berada di posisi keempat klasemen sementara Grup A dengan koleksi enam poin. Jumlah tersebut sudah memperhitungkan pengurangan satu poin yang diterima tim.

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Pelatih PSIS, Widodo Cahyono Putro, menilai pertandingan menghadapi Adhyaksa FC berjalan menarik.

Kedua tim dinilai sama-sama mampu bermain agresif, terutama ketika melakukan transisi dari bertahan ke menyerang.