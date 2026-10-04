Panser Biru Peringati 4 Tahun Tragedi Kanjuruhan, Kemenangan PSIS Diwarnai Momen Penuh Haru

Suporter PSIS Semarang turut berdoa bersama untuk korban Tragedi Kanjuruhan di Stadion Jatidiri. (PSIS) JawaPos.com - Suasana berbeda terasa di Stadion Jatidiri setelah PSIS Semarang mengalahkan Adhyaksa Bekasi FC dengan skor 1-0 pada Sabtu (3/10) malam di pekan keempat Championship musim 2026/2027.

Di tengah kebahagiaan meraih tiga poin, Panser Biru mengajak seluruh elemen di stadion untuk kembali mengenang tragedi Kanjuruhan yang kini memasuki tahun keempat.

PSIS memastikan kemenangan melalui gol Miftahul Hamdi pada menit ke-44.

Sundulan eks pemain Persiraja Banda Aceh tersebut menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan pekan keempat Championship 2026/2027.

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Namun, perhatian di Jatidiri tidak hanya tertuju pada hasil pertandingan.

Setelah laga berakhir dan para pemain PSIS menyanyikan anthem Jiwa Ksatria, mereka kemudian berkumpul di tengah lapangan.

Para pemain berdiri mengikuti doa bersama sebagai bentuk penghormatan kepada para korban tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022.