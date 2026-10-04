PSIS Semarang Kenang 4 Tahun Tragedi Kanjuruhan dengan Doa Bersama

JawaPos.com - PSIS Semarang menutup pertandingan pekan keempat Pegadaian Championship 2026/2027 dengan kemenangan atas Adhyaksa Bekasi FC, Sabtu (3/10/2026) di Stadion Jatidiri, Kota Semarang.

Namun, di balik tiga poin yang diraih, ada momen penuh haru ketika setelah pertandingan seluruh elemen tim mengenang empat tahun tragedi Kanjuruhan.

PSIS Semarang menang tipis 1-0 atas Adhyaksa Bekasi FC dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Jatidiri, Sabtu (3/10).

Gol tunggal kemenangan Laskar Mahesa dicetak Miftahul Hamdie melalui sundulan pada menit ke-44 babak pertama.

Selepas pertandingan, para pemain PSIS tidak langsung meninggalkan lapangan. Setelah menyelesaikan anthem, seluruh pemain berdiri di tengah lapangan untuk mengikuti agenda mengenang tragedi Kanjuruhan.

Tragedi tersebut terjadi pada 1 Oktober 2022 dan menelan 135 korban jiwa. Empat tahun setelah peristiwa memilukan itu, PSIS bersama para pemain dan suporter kembali mengirimkan doa bagi seluruh korban.

Suasana di Stadion Jatidiri semakin terasa haru ketika lampu stadion dimatikan. Para pemain kemudian berdiri bersama untuk melakukan doa dan mengheningkan cipta sebagai bentuk penghormatan kepada para korban tragedi Kanjuruhan.

Momen tersebut tidak hanya melibatkan tim PSIS. Suporter Panser Biru dan Snex yang berada di stadion juga ikut dalam rangkaian penghormatan tersebut.