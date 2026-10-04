Kemenangan PSIS dan Penghormatan untuk Korban Kanjuruhan

JawaPos.com - Panser Biru turut mengenang empat tahun Tragedi Kanjuruhan setelah pertandingan PSIS Semarang melawan Adhyaksa Bekasi FC pada pekan keempat Championship 2026/2027.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Sabtu (3/10), tersebut memang berakhir dengan kemenangan PSIS.

Laskar Mahesa Jenar mengamankan tiga poin setelah Miftahul Hamdie mencetak gol melalui sundulan pada menit ke-44 babak pertama.

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Namun, perhatian kemudian tertuju pada momen setelah pertandingan. Panser Biru memberikan penghormatan kepada para korban tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022.

Sejumlah spanduk bertuliskan pesan untuk mengenang tragedi Kanjuruhan dibentangkan di tribun Stadion Jatidiri. Spanduk tersebut terlihat di sejumlah titik, mulai dari tribun selatan hingga tribun timur sisi tengah.

Pesan yang disampaikan melalui spanduk menjadi bagian dari penghormatan suporter PSIS kepada para korban.

Empat tahun telah berlalu, tetapi tragedi tersebut masih meninggalkan kenangan mendalam bagi banyak pihak di sepak bola Indonesia.

Setelah pertandingan berakhir dan para pemain PSIS menyelesaikan anthem, seluruh pemain kemudian berkumpul di tengah lapangan.

Mereka berdiri dan mengikuti doa bersama untuk mengenang 135 korban yang meninggal dunia dalam tragedi Kanjuruhan.

Panser Biru yang berada di tribun juga mengikuti momen tersebut. Suasana Stadion Jatidiri berubah hening ketika para pemain dan suporter bersama-sama memanjatkan doa.