Prediksi Pegadaian Championship: PSMS Bidik Kemenangan Kontra Persikad Depok

JawaPos.com - PSMS Medan usung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikad Depok dalam lanjutan Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Utama Sumatera Utara (SUSU), Sabtu (3/10) malam.
Pelatih PSMS Eko Purdjianto mengatakan, timnya membidik kemenangan demi mengamankan tiga poin sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara Grup A.
Eko Purdjianto mengakui, calon lawan memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun dia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai rencana.
"Pemain sangat siap. Memang ada beberapa pemain yang belum bisa bermain karena akumulasi, tetapi pemain lainnya siap menghadapi Persikad Depok," kata Eko dilansir dari Antara.
Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikad.
Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan.
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"Kita tahu mereka sekarang berada di puncak klasemen. Kita sudah menganalisis pertandingan tim lawan," papar Eko.
"Hari ini masih ada satu hari untuk melakukan persiapan, terutama untuk pertandingan besok. Semoga hasil terbaik bisa diraih PSMS Medan," imbuh dia.
Eko juga mengingatkan anak asuhnya agar tidak terpengaruh catatan kemenangan Persikad.
Menurut dia, setiap tim memiliki kelemahan yang bisa dimanfaatkan apabila PSMS mampu menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan.
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