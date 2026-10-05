Empat Kekalahan Beruntun, Persiba Balikpapan Bertekad Bangkit dari Keterpurukan

Persiba Balikpapan saat menghadapi Deltras FC. (I.League)
JawaPos.com - Persiba Balikpapan kembali gagal meraih poin setelah kalah 0-2 dari Deltras FC pada pekan keempat Grup B Championship 2026/2027. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Minggu (4/10).
Kekalahan ini membuat posisi Persiba Balikpapan semakin sulit. Beruang Madu kini berada di peringkat kesembilan klasemen Grup B dengan koleksi minus empat poin.
Pelatih Persiba Balikpapan, Sudirman, mengakui timnya menjalani pertandingan yang cukup berat.
Persiba sebenarnya mampu menjaga skor tetap imbang pada babak pertama, tetapi situasi berubah setelah turun minum.
Menurut Sudirman, konsentrasi para pemain menurun sehingga Deltras mampu memanfaatkan kesempatan melalui situasi bola mati dan serangan balik.
"Untuk pertandingan hari ini berjalan cukup berat bagi kita. Di babak kedua, konsentrasi dan fokus pemain berkurang. Bola set piece dan bola counter attack menjadikan kedudukan menjadi 2-0," kata Sudirman dalam konferensi pers seusai pertandingan.
Pelatih yang akrab disapa Coach Sudirman itu juga menyadari bahwa Persiba masih membutuhkan waktu untuk berkembang.
Skuad Beruang Madu mengalami cukup banyak perubahan sehingga proses membangun chemistry antarpemain belum sepenuhnya berjalan.
Selain itu, kepercayaan diri pemain juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi tim pelatih di tengah persaingan ketat Championship 2026/2027.
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