Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Senin, 5 Oktober 2026 | 15.46 WIB

Empat Kekalahan Beruntun, Persiba Balikpapan Bertekad Bangkit dari Keterpurukan

Persiba Balikpapan saat menghadapi Deltras FC. (I.League) - Image

Persiba Balikpapan saat menghadapi Deltras FC. (I.League)

JawaPos.com - Persiba Balikpapan kembali gagal meraih poin setelah kalah 0-2 dari Deltras FC pada pekan keempat Grup B Championship 2026/2027. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Minggu (4/10).

Kekalahan ini membuat posisi Persiba Balikpapan semakin sulit. Beruang Madu kini berada di peringkat kesembilan klasemen Grup B dengan koleksi minus empat poin.

Pelatih Persiba Balikpapan, Sudirman, mengakui timnya menjalani pertandingan yang cukup berat.

Persiba sebenarnya mampu menjaga skor tetap imbang pada babak pertama, tetapi situasi berubah setelah turun minum.

Menurut Sudirman, konsentrasi para pemain menurun sehingga Deltras mampu memanfaatkan kesempatan melalui situasi bola mati dan serangan balik.

"Untuk pertandingan hari ini berjalan cukup berat bagi kita. Di babak kedua, konsentrasi dan fokus pemain berkurang. Bola set piece dan bola counter attack menjadikan kedudukan menjadi 2-0," kata Sudirman dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Pelatih yang akrab disapa Coach Sudirman itu juga menyadari bahwa Persiba masih membutuhkan waktu untuk berkembang.

Skuad Beruang Madu mengalami cukup banyak perubahan sehingga proses membangun chemistry antarpemain belum sepenuhnya berjalan.

Selain itu, kepercayaan diri pemain juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi tim pelatih di tengah persaingan ketat Championship 2026/2027.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu

Minggu, 4 Oktober 2026 | 14.34 WIB

Persiba Balikpapan Kalah Tipis dari De Red FC, Sudirman Ungkap Masalah Koordinasi Pemain - Image
Sepak Bola Indonesia

Persiba Balikpapan Kalah Tipis dari De Red FC, Sudirman Ungkap Masalah Koordinasi Pemain

Minggu, 27 September 2026 | 04.07 WIB

Aji Santoso Pede de Red FC Ungguli Persiba Balikpapan, Sudirman Akui Kualitas Lawan - Image
Sepak Bola Indonesia

Aji Santoso Pede de Red FC Ungguli Persiba Balikpapan, Sudirman Akui Kualitas Lawan

Sabtu, 26 September 2026 | 02.43 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena - Image
1

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

5

Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol

6

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur

9

Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan

10

Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore