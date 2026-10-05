Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Thailand di Final FIFA ASEAN Cup: Skuad Garuda Menang Susah Payah

Pemain Timnas Indonesia Luke Vickery berebut bola dengan Pemain Malaysia pada laga FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senin (28/9/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menantang Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda diperkirakan meraih kemenangan sekaligus merebut gelar juara dengan susah payah.

Duel Timnas Indonesia vs Thailand dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10) dengan kick-off pukul 20.00 WIB. SUGBK dipastikan bakal full house karena tiket pertandingan sudah ludes terjual sebanyak 67 ribu lembar.

Timnas Indonesia mengunci tiket final setelah melewati perjalanan dramatis. Kepastian skuad Garuda keluar sebagai juara Grup A didapat setelah menang telak 9-2 atas Bangladesh di laga terakhir fase grup. Kemenangan besar tersebut membuat mereka unggul produktivitas gol atas Malaysia meski sama-sama mengemas tujuh poin.

Sementara, Thailand lolos ke final sebagai juara Grup B dengan koleksi enam poin. Tim berjuluk Gajah Perang itu mengunci kelolosan lebih dini setelah menang 2-0 atas Vietnam di laga kedua penyisihan grup.

Situasi tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi Thailand karena pelatih Anthony Hudson bisa menyimpan pemain intinya dalam laga terakhir penyisihan grup melawan Filipina. Juru taktik asal Inggris itu sengaja mengistirahatkan sejumlah pilar pentingnya demi laga pamungkas melawan Timnas Indonesia.

Lain cerita dengan Timnas Indonesia yang harus berjuang sampai titik darah penghabisan dengan kekuatan penuh saat melawan Bangladesh. Bisa dibilang, kondisi pemain Thailand lebih segar karena sejumlah pemain intinya tidak bermain di laga terakhir.

Kendati demikian, Timnas Indonesia memiliki keuntungan karena bermain di hadapan publiknya sendiri. Dukungan dari puluhan ribu suporter yang memadati SUGBK dipastikan bakal menambah kepercayaan diri pemain selama di lapangan. Skuad Garuda pun diharapkan mampu memanfaatkan momentum tersebut.