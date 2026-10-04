Lawan Thailand di Final FIFA ASEAN Cup 2026, John Herdman Sebut Timnas Indonesia Kalah Pengalaman

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, mengakui kualitas Thailand jelang bersua di final FIFA ASEAN Cup 2026. Ia bahkan mengakui tim lawan memiliki keunggulan dari segi pengalaman serta rekam jejak yang lebih bagus.
Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10) pukul 20.00 WIB. Timnas Indonesia melaju ke final sebagai juara Grup A, sementara Thailand juara Grup B.
Jelang laga tersebut, Herdman menyoroti rekor pertemuan kedua tim. Dari 78 kali pertemuan, Timnas Indonesia hanya menang 25 kali, sementara Thailand 37 kemenangan dan sisanya berakhir imbang.
"Thailand telah memenangkan cukup banyak pertandingan melawan Indonesia, jadi saya yakin mereka akan percaya diri. Mereka memiliki sejarah mengalahkan Indonesia," kata Herdman dalam konferensi pers jelang laga, Minggu (4/10).
Herdman menyebut Thailand memiliki pengalaman yang lebih dibandingkan Timnas Indonesia. Menurutnya, skuad Gajah Perang itu sudah terbiasa tampil dalam kompetisi level Asia.
"Tim Thailand terbiasa bermain dalam kondisi seperti ini. Mereka memahami bagaimana bermain sepak bola di Asia. Mereka adalah tim yang berpengalaman. Mereka lebih berpengalaman daripada kami dalam hal turnamen internasional," ucap Herdman.
"Kami lebih tinggi di banyak posisi. Mereka memiliki rata-rata usia yang lebih tua, tetapi kami lebih muda dan mereka lebih segar. Mereka mampu melakukan rotasi pemain," lanjutnya.
Secara kualitas teknis, pemain Indonesia sejatinya memiliki nilai plus lantaran banyak berkompetisi di liga dengan level yang lebih tinggi. Kendati demikian, modal tersebut tidak akan berdampak besar tanpa kesiapan mental yang matang saat berlaga.
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