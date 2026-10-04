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Andika Rachmansyah
Senin, 5 Oktober 2026 | 00.02 WIB

Pelatih Thailand Simpan Pemain Inti Jelang Final, Timnas Indonesia Waspada!

Timnas Thailand bakal menghadapi Indonesia di final FIFA ASEAN Cup. (FIFA) - Image

Timnas Thailand bakal menghadapi Indonesia di final FIFA ASEAN Cup. (FIFA)

JawaPos.com - Pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui sengaja menyimpan pemain inti saat menghadapi Filipina agar para pemain dalam kondisi fisik 100 persen segar melawan Timnas Indonesia pada final FIFA ASEAN Cup 2026. 

Laga final FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10) pukul 20.00 WIB.

Bisa dibilang, Thailand memiliki keuntungan dari segi kebugaran pemain.

Keuntungan fisik ini didapat Thailand lantaran mereka telah menyegel tiket ke partai puncak lebih cepat.

Skuad berjuluk Gajah Perang itu mengunci tiket final setelah menumbangkan Vietnam 2-0 di laga kedua Grup B. 

Karena sudah memastikan lolos lebih dini, Hudson melakukan rotasi besar saat menghadapi Filipina pada laga terakhir Grup B.

Hasilnya, Thailand menelan kekalahan tipis 1-2 dalam laga tersebut. 

"Saya pikir kami berada dalam posisi yang cukup beruntung karena kami bisa mengistirahatkan banyak pemain," kata Hudson dalam konferensi pers jelang pertandingan, Minggu (4/10/2026).

"Jadi, kami datang ke pertandingan ini dengan sekelompok pemain yang dalam kondisi segar, fokus, dan siap menghadapi pertandingan," tambah dia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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