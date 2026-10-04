FIFA ASEAN Cup 2026: Tekad John Herdman Akhiri Dahaga Gelar Timnas Indonesia

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman. (Timnas Indonesia)
JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand di laga final FIFA ASEAN Cup 2026. John Herdman bertekad membawa skuad Garuda mengakhiri dahaga gelar di level senior dengan menjuarai ajang tersebut.
Duel Timnas Indonesia vs Thailand dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10/2026) dengan kick-off pukul 20.00 WIB.
Pertandingan tersebut menjadi kesempatan besar bagi Timnas Indonesia untuk kembali mengangkat trofi setelah penantian panjang. Diketahui, skuad Garuda terakhir kali meraih prestasi di level senior pada SEA Games 1991.
Herdman menyadari peluang tersebut tidak datang setiap saat dan menjadi hasil dari perjuangan panjang para pemain. Pelatih asal Inggris itu pun menegaskan seluruh elemen tim siap memanfaatkan kesempatan bersejarah tersebut.
"Ada kesempatan bagi kami untuk menjadi tim putra pertama yang mengangkat trofi untuk negara ini. Ini adalah kesempatan yang sudah diperjuangkan oleh banyak pemain dan mereka telah mendapatkan hak untuk berada di sini," ujar Herdman dalam konferensi pers jelang pertandingan, Minggu (4/10).
Herdman memahami Thailand tetap menjadi lawan yang harus diwaspadai meski sempat melakukan rotasi besar. Menurutnya, fokus dan ketenangan akan menjadi faktor penting bagi Timnas Indonesia untuk menghadapi tekanan pada pertandingan final.
“Namun, pada akhirnya, ini hanyalah sebuah kesempatan. Kami harus tampil besok, menghormati lawan, dan percaya pada proses yang sudah kami jalani,” ucap Herdman.
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“Kami tidak boleh memegang kesempatan ini terlalu erat, karena kesempatan itu bisa terlepas dari genggaman. Namun, kami juga tidak boleh memegangnya terlalu longgar,” lanjutnya.
Dukungan puluhan ribu suporter di SUGBK juga diharapkan menjadi energi tambahan bagi Timnas Indonesia. Herdman percaya mental para pemainnya sudah cukup teruji untuk menghadapi situasi sulit dalam pertandingan penting.
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