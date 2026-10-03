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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 14.30 WIB

Arema FC Matangkan 2 Sistem Permainan, Penguasaan Bola Jadi Fokus Jelang Lawan Bhayangkara

Arema FC mematangkan dua sistem permainan selama jeda Super League 2026/2027. Penguasaan bola dan organisasi bertahan jadi fokus latihan. (Dok. Arema) - Image

Arema FC mematangkan dua sistem permainan selama jeda Super League 2026/2027. Penguasaan bola dan organisasi bertahan jadi fokus latihan. (Dok. Arema)

JawaPos.com - Arema FC memanfaatkan jeda Super League 2026/2027 untuk mematangkan dua sistem permainan sekaligus memperkuat penguasaan bola.

Latihan di Malang menjadi momentum bagi tim untuk meningkatkan kekompakan, organisasi bertahan, serta kemampuan mengendalikan pertandingan sebelum menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan keempat.

Mengapa Arema FC Menyiapkan Dua Sistem Permainan?

Arema FC tidak hanya mengandalkan satu pola permainan dalam persiapan menghadapi lanjutan Super League 2026/2027.

Tim pelatih mencoba dua sistem secara bergantian agar para pemain terbiasa menjalankan instruksi berbeda sesuai kebutuhan pertandingan.

Asisten Pelatih Arema FC Andre Caldas menjelaskan pendekatan tersebut menjadi bagian dari latihan untuk meningkatkan fleksibilitas permainan.

“Kami memiliki dua sistem permainan, jadi kami berganti-ganti di antara keduanya,” ujar asisten pelatih asal Brasil tersebut.

Pergantian sistem dilakukan dalam sesi latihan dengan tetap menempatkan penguasaan bola sebagai salah satu prioritas utama.

Para pemain dituntut memahami peran masing-masing sekaligus tetap mampu menjaga organisasi ketika sistem permainan mengalami perubahan.

Andre menyebut latihan tidak sekadar diarahkan untuk membentuk pola menyerang. Organisasi pertahanan dan kekompakan antarpemain juga menjadi bagian penting dari materi yang diberikan tim pelatih selama jeda kompetisi.

Penguasaan Bola Jadi Sorotan Arema FC

Penguasaan bola menjadi salah satu aspek yang ingin diperbaiki Arema FC setelah menjalani pertandingan pada pekan sebelumnya.

Editor: Hendra
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