Arema FC Tingkatkan Kekompakan pada Masa Jeda Kompetisi Super League

JawaPos.com - Asisten Pelatih Arema FC Andre Caldas mengatakan, tim berusaha untuk meningkatkan kekompakan pada masa jeda kompetisi BRI Super League.
Dikutip dari laman resmi I.League, Andre Caldas menjelaskan, aspek itu menjadi pembahasan bersama pelatih kepala Marcos Santos.
Selain itu, Andre Caldas menyatakan, terdapat beberapa aspek lain yang tengah mereka tingkatkan selama masa jeda kompetisi BRI Super League.
"Jadi, itulah fokus latihan kami yakni meningkatkan kekompakan, pertahanan, dan penguasaan bola saat kami memegang bola," jelas Caldas.
dia menambahkan, Arema FC pada masa jeda kompetisi turut memperkuat organisasi permainan.
Salah satu fokus utama dalam latihan adalah menjalankan sistem permainan yang lebih kompak.
Menurut Caldas, Singo Edan menggunakan sekitar 70 persen area lapangan dalam sesi latihan.
Dengan begitu diharapkan mereka dapat menjalankan strategi dengan baik ketika bertahan dan menyerang.
Selain itu, Caldas mengungkapkan pada sesi latihan Arema FC tidak terpaku pada satu pola.
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