Persebaya Surabaya Manfaatkan Jeda Kompetisi untuk Evaluasi dan Pembinaan Pemain Muda

JawaPos.com - Jeda kompetisi Super League 2026/2027 dimanfaatkan Persebaya Surabaya untuk melakukan sejumlah evaluasi sekaligus memberi ruang kepada pemain muda.
Selain menjaga kondisi fisik para pemain senior, tim pelatih Persebaya juga berencana mengajak pemain dari Persebaya Junior untuk mengikuti latihan bersama tim utama.
Rencananya, ada sekitar empat atau lima pemain muda yang akan mendapat kesempatan bergabung dalam sesi latihan skuad senior. Kesempatan tersebut menjadi bagian dari upaya tim pelatih melihat lebih dekat potensi pemain yang bisa berkembang dan suatu saat membantu tim utama.
Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, mengatakan pemantauan pemain muda menjadi salah satu perhatian dalam program tim. Ia bahkan sudah melihat beberapa pertandingan Persebaya Junior melalui rekaman video.
“Target kami selalu untuk melihat pemain-pemain yang memiliki potensi untuk membantu tim utama. Selain itu, saya juga sempat memantau beberapa pertandingan mereka lewat video, dan itulah tujuannya,” kata Bernardo Tavares.
Menurut Bernardo, faktor usia tidak seharusnya menjadi penghalang bagi pemain muda untuk mendapat kesempatan. Selama memiliki kualitas dan kemampuan yang dibutuhkan tim, pemain tersebut tetap bisa dipertimbangkan untuk berlatih bersama pemain senior.
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Pelatih asal Portugal itu bahkan membuka peluang bagi pemain yang masih berusia sangat muda untuk masuk dalam lingkungan tim utama. Baginya, kesiapan dan kemampuan di lapangan menjadi pertimbangan yang lebih penting dibandingkan sekadar usia.
“Jika ada pemain berusia 15, 16, 17, atau 18 tahun yang bisa membantu tim, saya tidak akan ragu untuk membawa mereka berlatih bersama tim utama,” pungkasnya.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya Persebaya mencari tambahan opsi dari dalam klub. Pemain junior tidak hanya mendapatkan pengalaman berlatih dengan para pemain senior, tetapi juga memiliki kesempatan memperlihatkan kemampuan kepada tim pelatih.
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Bagi pemain muda, kesempatan seperti ini tentu menjadi pengalaman berharga. Mereka bisa merasakan langsung atmosfer latihan tim utama, sekaligus mengetahui standar yang harus dicapai jika ingin menembus skuad senior.
Sementara bagi Persebaya, program tersebut dapat menjadi cara untuk menemukan talenta potensial tanpa harus selalu mencari pemain dari luar klub. Jika ada pemain junior yang dinilai siap, bukan tidak mungkin mereka mendapat kesempatan lebih besar di masa mendatang.
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