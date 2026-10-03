Robby Breitner Senang Bukan Main! Kiper 18 Tahun Persebaya Surabaya Latihan Bareng Ernando Ari

JawaPos.com — Mochammad Robby Breitner mendapat kesempatan berharga saat mengikuti latihan bersama tim senior Persebaya Surabaya di Lapangan C Stadion Gelora Bung Tomo.

Kiper 18 tahun Persebaya Elite Pro Academy (EPA) U-20 itu mengaku sangat senang bisa satu lapangan dengan pemain yang selama ini diidolakan.

Kesempatan tersebut diberikan Coach Bernardo Tavares sebagai bagian dari proses memberikan pengalaman kepada pemain muda Persebaya Surabaya.

Robby menjadi salah satu pemain Persebaya EPA yang merasakan langsung atmosfer latihan tim senior selama dua hari.

Seperti Apa Perasaan Robby Latihan Bersama Tim Senior? Robby mengaku sangat senang bisa mendapat kesempatan berlatih bersama tim senior Persebaya Surabaya. Terlebih, ia bisa berada satu lapangan dengan pemain-pemain yang selama ini hanya diamatinya dari luar lapangan.

“Perasaan saya tentu sangat senang bisa mendapat kesempatan berlatih bersama tim senior Persebaya,” kata Robby.

“Apalagi saya bisa satu lapangan dengan pemain-pemain yang selama ini saya idolakan, seperti Ernando Ari, Reza Arya, dan pemain senior lainnya.”

Meski begitu, pengalaman pertama tersebut tidak sepenuhnya berjalan tanpa tekanan bagi Robby. Kiper berusia 18 tahun itu mengakui sempat merasa gugup ketika harus bergabung dengan skuad senior di bawah arahan Bernardo Tavares.