Persebaya Jaga Kondisi dan Recovery, Hadapi Jadwal Padat Oktober

Persebaya Surabaya menghadapi lima laga dalam 21 hari. Francisco Rivera (kanan) menegaskan pentingnya menjaga kondisi dan recovery pemain. (Persebaya)
JawaPos.com – Oktober menjadi bulan yang sibuk bagi Persebaya Surabaya. Sebab, Green Force akan menjalani lima laga selama sebulan (lihat data halaman 2)
Lima laga itu akan digelar dalam waktu 21 hari saja. Artinya, Persebaya akan bermain setiap empat hari sekali. Kondisi itu jelas akan menguras kondisi fisik para pemain.
Kapten Persebaya, Francisco Rivera, ogah sambat.
"Dengan jadwal ini, kami harus bisa menjaga kondisi dan melakukan recovery dengan baik agar siap menghadapi tim lawan di setiap pertandingan," katanya, dikutip dari laman Persebaya.id.
Namun, Rivera tidak hanya fokus pada kondisi fisik.
"Karena kami juga harus mempersiapkan diri dari sisi taktikal," beber pemain asal Meksiko itu.
Aspek taktikal jelas sangat penting. Apalagi, Green Force gagal menang pada laga pemungkas. Mereka hanya bermain imbang 1-1 kontra Garudayaksa FC pada 19 September.
Selama jeda, Rivera dalam kondisi yang kurang fit. Mantan pemain Madura United itu memang sempat mengalami cedera. Bahkan, dia absen dalam laga kontra Garudayaksa FC.
Lantas, bagaimana kondisinya saat ini? Beruntung, Rivera mulai membaik.
"Saya merasa kondisi tubuh ini semakin baik. Kami terus bekerja keras bersama tim medis agar proses pemulihan bisa berjalan secepat mungkin," beber pemain terbaik Liga 1 2023–2024 itu.
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