Hadapi 5 Laga Oktober, Francisco Rivera Ungkap Kunci Persebaya Surabaya Siasati Jadwal Padat

Francisco Rivera menjadi kapten Persebaya Surabaya dan menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik serta recovery menghadapi lima pertandingan Oktober. (Persebaya)
JawaPos.com — Oktober menjadi periode sibuk bagi Persebaya Surabaya dengan lima pertandingan yang harus dijalani dalam waktu kurang dari sebulan.
Kapten Persebaya Surabaya Francisco Rivera menyebut kondisi fisik, recovery, dan persiapan taktik menjadi faktor penting agar Green Force tetap siap menghadapi setiap pertandingan.
Persebaya Surabaya akan menjalani lima pertandingan sepanjang Oktober 2026 setelah kompetisi kembali bergulir seusai jeda FIFA Matchday.
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Situasi tersebut membuat Francisco Rivera menyadari dirinya dan seluruh pemain harus menyiapkan kondisi sebaik mungkin.
“Oktober nanti jadwal kami cukup padat dengan lima pertandingan. Karena itu, saya harus mempersiapkan diri sebaik mungkin,” ujar Rivera.
Rangkaian pertandingan tersebut dimulai ketika Persebaya Surabaya menghadapi Isenmulang Kalteng FC di Lampung pada Jumat (9/10/2026).
Laga itu menjadi pembuka periode padat Green Force setelah sebelumnya kompetisi berhenti sementara karena agenda internasional.
Empat pertandingan lain sudah menanti setelah duel melawan Isenmulang Kalteng FC.
Persebaya Surabaya dijadwalkan menjamu PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo pada Minggu (18/10/2026), kemudian bertandang ke markas PSM Makassar pada Kamis (22/10/2026).
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