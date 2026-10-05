Semen Padang Kalah dari PSPS Pekanbaru, Siapa Pengganti Nil Maizar?

JawaPos.com - Kabar mengejutkan datang dari salah satu klub besar kasta kedua, Semen Padang. Pihak manajemen klub memecat pelatih kepala, Nil Maizar, pada Minggu (4/10/2026).

Nil Maizar dipecat tepat setelah Semen Padang menelan kekalahan kandang melawan PSPS Pekanbaru. Berlaga di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Minggu (4/10) malam WIB, tim berjuluk Kabau Sirah itu kalah 0-1 lewat gol Dimas Wicaksono.

Hasil minor tersebut langsung membuat manajemen Semen Padang melakukan evaluasi. Hasilnya, kedua pihak sepakat untuk mengakhiri kerja sama yang tertuang dalam kontrak.

“Terima kasih atas segala dedikasi, kerja keras, dan pengabdian Coach Nil Maizar untuk Semen Padang FC,” tulis Semen Padang FC dalam akun resmi Instagramnya, Minggu (4/10).

“Berdasarkan hasil evaluasi manajemen, kami resmi mengakhiri kerja sama ini secara baik-baik,” sambungnya.

Manajamen Semen Padang menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Nil Maizar. Ia mendoakan pelatih berusia 56 tahun tersebut diberi kesuksesan dalam perjalanan karier berikutnya.

“Terima kasih telah menjadi bagian penting dari keluarga besar Skuad Kabau Sirah. Doa terbaik dari kami, semoga sukses dan selalu diberi kelancaran di perjalanan karier selanjutnya!,” pungkas Semen Padang.

Disinyalir, Nil Maizar dipecat karena belum mampu membawa Semen Padang tampil konsisten. Dengan kedalaman skuad yang mewah, Kabau Sirah baru mencatat dua kemenangan dari empat pertandingan Grup A Championship 2026/2027.

Semen Padang memulai kompetisi dengan kemenangan tandang atas Persiraja Banda Aceh, kemudian bermain imbang 1-1 saat menjamu PSIS Semarang. Setelah itu, Kabau Sirah mengunci kemenangan di markas PSGC Ciamis sebelum akhirnya kalah dari PSPS Pekanbaru di kandang sendiri.

Rentetan hasil tersebut membuat Semen Padang menduduki peringkat keempat klasemen sementara dengan enam poin. Mereka terpaut empat angka dari PSMS Medan yang sedang memimpin klasemen. Hasil dua kemenangan dari empat laga tidak mencerminkan target Kabau Sirah musim ini, yaitu juara.