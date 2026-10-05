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Andre Rizal Hanafi
Senin, 5 Oktober 2026 | 14.30 WIB

Kemenangan atas Thailand Bawa Indonesia ke Peringkat 113 FIFA, Ini Skenarionya!

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pemain Timnas Indonesia Ole Romeny usai berhasil mengalahkan Bangladesh dalam pertandingan penyisihan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Indonesia berpeluang mencatatkan pencapaian penting dalam ranking FIFA. Skuad Garuda berpotensi naik ke peringkat 113 dunia apabila mampu mengalahkan Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026, Selasa (6/10/2026).

Kemenangan atas Thailand diprediksi memberikan tambahan 5,85 poin bagi Indonesia dalam perhitungan ranking FIFA. Tambahan tersebut cukup untuk membawa Timnas Indonesia melewati empat negara sekaligus dalam daftar peringkat dunia.

Empat negara yang berpotensi dilewati Indonesia adalah Kazakhstan, Tanzania, Kenya, dan Libya. Kazakhstan saat ini berada di peringkat 116, sedangkan Tanzania dan Kenya menempati posisi 115. Libya berada satu tingkat di atasnya, yakni peringkat 114.

Dengan tambahan 5,85 poin dari kemenangan atas Thailand, Indonesia diperkirakan naik ke posisi 113 FIFA. Jika skenario tersebut terealisasi, pencapaian itu menjadi salah satu lompatan penting bagi sepak bola Indonesia dalam beberapa dekade terakhir.

Peluang Indonesia semakin terbuka karena sejumlah negara yang berada di sekitar posisi tersebut tidak memiliki pertandingan tambahan pada periode FIFA Matchday Oktober 2026. Tanzania, Kenya, dan Libya tercatat sudah tidak memiliki agenda pertandingan lagi pada periode internasional bulan ini.

Sementara itu, Kazakhstan masih memiliki satu pertandingan yang akan dimainkan pada 6 Oktober 2026. Hasil pertandingan tersebut juga dapat memengaruhi persaingan posisi di sekitar Indonesia.

Namun, Timnas Indonesia tetap harus lebih dulu menyelesaikan tugas utama di atas lapangan. Pertandingan melawan Thailand menjadi penentu karena tambahan poin terbesar baru bisa didapat jika skuad Garuda mampu mengamankan kemenangan.

Selain berpeluang mengangkat posisi di ranking FIFA, kemenangan atas Thailand juga akan memberikan arti penting bagi perjalanan Indonesia di level Asia Tenggara. Thailand merupakan salah satu kekuatan tradisional kawasan yang selalu menjadi pesaing utama Indonesia.

Editor: Edi Yulianto
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