Head to Head Indonesia vs Thailand: Garuda Belum Menang dalam 5 Pertemuan Terakhir

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan kembali berhadapan dengan Thailand di Final FIFA ASEAN Cup 2026 Senin (5/10/2026) di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.
Pertandingan ini diprediksi akan menjadi laga yang cukup menarik jika melihat sejarah pertemuan kedua tim dalam beberapa tahun terakhir.
Indonesia punya catatan yang belum begitu baik saat menghadapi Thailand.
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Dalam lima pertemuan terakhir, skuad Garuda belum sekalipun meraih kemenangan. Indonesia tiga kali bermain imbang dan dua kali berakhir dengan kekalahan.
Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada tahun 2022 di ajang Piala AFF.
Indonesia dan Thailand bermain 1-1. Hasil imbang tersebut menjadi laga ketiga dari lima pertemuan terakhir yang berakhir dengan hasil imbang.
Sebelumnya, kedua tim bertemu di Piala AFF 2020 yang berlangsung pada 2021. Indonesia menghadapi Thailand di final yang digelar dua leg.
Pada leg pertama, Indonesia harus menerima kekalahan telak dengan skor 0-4. Thailand tampil lebih efektif dan mampu memanfaatkan peluang yang didapat.
Indonesia kemudian mencoba bangkit pada leg kedua. Tim Garuda mampu memberikan perlawanan dan mencetak dua gol. Namun, pertandingan kembali berakhir dengan skor imbang 2-2 sehingga Indonesia tetap gagal meraih kemenangan.
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