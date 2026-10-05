Prediksi Ranking FIFA Indonesia Jika Berhasil Mengalahkan Thailand: Naik ke Posisi 113 Dunia

Selebrasi Para pemain Timnas Indonesia usai berhasil mengalahkan Bangladesh dalam pertandingan penyisihan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) JawaPos.com - Indonesia berpeluang memperbaiki posisi di ranking FIFA jika mampu mengalahkan Thailand pada laga final FIFA ASEAN Cup 2026.

Kemenangan atas salah satu kekuatan utama Asia Tenggara itu diprediksi memberikan tambahan poin yang cukup signifikan bagi Skuad Garuda.

Berdasarkan prediksi perolehan poin FIFA, Indonesia akan mendapatkan tambahan 5,85 poin apabila berhasil mengalahkan Thailand.

Tambahan tersebut berpotensi membawa Indonesia naik ke peringkat 113 dunia.

Jika pertandingan berakhir imbang, Indonesia tetap memperoleh tambahan poin meski jumlahnya jauh lebih kecil, yakni sekitar 0,85 poin. Sementara itu, kekalahan justru membuat Indonesia kehilangan 4,15 poin dari perolehan ranking FIFA.

Situasi tersebut membuat pertandingan melawan Thailand tidak hanya penting untuk menentukan gelar juara, tetapi juga bisa memberikan dampak terhadap posisi Indonesia dalam daftar peringkat FIFA.

Apabila skenario kemenangan benar-benar terwujud, posisi ke-113 akan menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Indonesia. Skuad Garuda berpeluang mencatatkan ranking FIFA tertinggi dalam kurun waktu 20 tahun terakhir.