John Herdman vs Anthony Hudson: Siapa Paling Jenius bakal Kelihatan di Senayan

JawaPos.com - Pertandingan final FIFA ASEAN Cup 2026 tak hanya mempertemukan dua kekuatan terbaik di Asia Tenggara antara Indonesia dan Thailand. Duel itu juga menyajikan perang strategi antara John Herdman vs Anthony Hudson.

Dua pelatih asal Inggris itu memang bakal mempertaruhkan reputasi mereka di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin (5/10) malam WIB. Mereka akan berusaha keras menjadi negara pertama yang meraih trofi tersebut.

Herdman bertekad membawa Indonesia meraih trofi itu di level senior, dan Hudson tak kalah optimistis bersama skuad Gajah Perang.

Mengacu dari catatan statistik, keduanya cukup berimbang dan memiliki persentase kemenangan sangat apik bersama tim asuhan masing-masing.

Herdman memiliki rasio kemenangan sebesar 63,64 persen bersama Timnas Indonesia sejak melatih pada awal tahun ini. Rinciannya adalah 7 kemenangan, 2 imbang, dan 2 kalah dari 11 laga.

Sementara Hudson tak berbeda jauh. Pelatih berusia 45 tahun itu memiliki persentase kemenangan sebesar 62,50 persen. Artinya, antara Herdman dan Hudson tak berbeda jauh.

Begitu juga soal strategi, di mana keduanya selalu ciamik dalam menerapkan skema permainan sesuai kebutuhan tim dalam bertanding.

Formasi Permainan Hudson

4-1-2-1-2 (lawan Pakistan) menang 4-0

3-4-3 (lawan Vietnam) menang 2-0

4-4-2 (lawan Filipina) kalah 1-2