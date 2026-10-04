Indonesia vs Thailand di Final FIFA ASEAN Cup 2026, 35 Tahun Menanti Trofi Timnas Senior

Suporter timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (25/9). Final FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi kesempatan Timnas Indonesia mengakhiri penantian panjang gelar juara di level senior. Namun, Thailand menjadi lawan yang tidak mudah. (Rivan Awal Lingga/Antara)
JawaPos.com - Timnas Indonesia hanya berjarak satu pertandingan dari trofi FIFA ASEAN Cup 2026. Namun, Thailand menjadi penghalang terakhir bagi skuad Garuda untuk mengakhiri penantian gelar juara timnas senior yang sudah berlangsung sejak 1991.
Final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (5/10) pukul 20.00 WIB. Bermain di hadapan puluhan ribu suporter menjadi modal tambahan bagi pasukan John Herdman.
Indonesia terakhir kali meraih gelar bersama timnas senior pada SEA Games 1991 di Manila. Ketika itu, Indonesia menghadapi Thailand di partai final yang berakhir tanpa gol setelah 90 menit pertandingan.
Indonesia akhirnya keluar sebagai juara setelah menang 4-3 melalui adu penalti. Hasil tersebut sekaligus menjadi kemenangan terakhir Indonesia atas Thailand di final yang berujung gelar untuk timnas senior.
Sejak saat itu, Indonesia belum lagi mengangkat trofi di level timnas senior. Kesempatan tersebut kembali terbuka setelah Garuda melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026.
Ada satu catatan penting. Indonesia memang sempat meraih medali emas sepak bola putra SEA Games 2023 di Kamboja setelah mengalahkan Thailand 5-2 pada final.
Namun, kemenangan tersebut tidak masuk dalam catatan gelar timnas senior karena turnamen sepak bola putra SEA Games telah menggunakan pembatasan usia. Pada 2023, Indonesia tampil dengan skuad U-22.
Karena itu, final FIFA ASEAN Cup 2026 memiliki arti berbeda. Trofi di turnamen ini akan menjadi gelar bagi timnas senior Indonesia setelah penantian panjang sejak 1991.
Perjalanan menuju trofi tidak akan mudah karena Thailand memiliki sejarah kuat ketika berhadapan dengan Indonesia di pertandingan final.
Kedua tim beberapa kali bertemu dalam partai puncak turnamen regional. Thailand juga menjadi salah satu lawan yang paling sering menghalangi Indonesia meraih gelar, termasuk di Piala AFF.
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