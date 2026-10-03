Suporter Wajib Tahu! Ini Ciri Tiket Palsu Timnas Indonesia vs Thailand di Final FIFA ASEAN Cup 2026

JawaPos.com - Penjualan tiket pertandingan Timnas Indonesia vs Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026 telah dibuka sejak Jumat (2/10). Suporter pun wajib berhati-hati saat membeli tiket pertandingan tersebut.

Laga Timnas Indonesia vs Thailand dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (5/10). Antusiasme penonton dipastikan melejit, karena skuad Garuda berpeluang keluar sebagai juara.

Jika suporter memaksa diri untuk membeli di calo atau pihak lain, maka siap-siap terima akibatnya. Sebab, bukan tidak mungkin tiket yang dijual melalui pihak lain adalah tiket bodong alias palsu.

PSSI pun telah memberikan himbauan terkait tiket palsu. Dalam unggahan akun Instagram resminya disebutkan bahwa setidaknya terdapat empat ciri tiket palsu yang perlu diketahui suporter sebelum membeli tiket laga Timnas Indonesia vs Thailand.

Tiket tidak resmi biasanya berupa dokumen PDF, screenshot atau tangkapan layar, hingga tiket undangan yang diperjualbelikan. Jika mendapat tawaran tiket dengan ciri-ciri tersebut, maka suporter wajib waspada.

Jika membeli tiket dari sumber tidak resmi, suporter berpotensi mengalami kerugian. Mereka akan kehilangan uang yang sudah dibayarkan, gagal masuk stadion, hingga menghadapi risiko penyalahgunaan data pribadi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Karena itu, suporter perlu memastikan tiket diperoleh melalui saluran resmi sebelum datang ke SUGBK. Terpenting, jangan mudah tergiur dengan penawaran tiket yang beredar di media sosial atau melalui pihak yang tidak dapat memastikan keaslian tiket.

Beli Secara Resmi di Kitagaruda.id Bagi suporter yang ingin membeli tiket laga tersebut, kalian wajib membelinya melalui laman resmi kitagaruda.id. Tiket yang dijual dalam laman tersebut dijamin resmi sehingga suporter tidak perlu takut. Satu yang perlu diketahui, calon pembeli wajib memiliki akun Garuda ID.

Bagi yang belum punya, pendaftaran Garuda ID bisa diakses secara mudah dan cepat, melalui situs Kitagaruda.id dengan menggunakan email aktif, membuat kata sandi, memasukkan kode OTP, serta melengkapi proses verifikasi identitas dan foto wajah.

Lebih dari 55 Ribu Tiket Sudah Terjual Sementara, pertandingan final tersebut disambut sangat antusias oleh para suporter khususnya Garuda Fans. Bayangkan saja, lebih dari 55 ribu lembar tiket sudah terjual hingga Sabtu (3/10) siang WIB.