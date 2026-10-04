Chanatip Tak Sabar Hadapi Indonesia di Final FIFA ASEAN Cup 2026!

JawaPos.com - Pemain bintang Timnas Thailand Chanatip Songkrasin mengaku sudah tak sabar untuk kembali menghadapi Timnas Indonesia pada laga final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10) pukul 20.00 WIB.

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Piala AFF 2022, tetapi bagi Chanatip, laga terakhirnya melawan Indonesia adalah pada final Piala AFF 2020 di Singapura yang dimainkan akhir Desember 2021 dan awal Januari 2022 ketika timnya meraih kemenangan dengan agregat 6-2.

"Kami senang bisa kembali mendapatkan kesempatan untuk bermain dan menghadapi permainan berkualitas seperti ini, karena kami sudah lama menantikannya," kata Chanatip pada jumpa pers prapertandingan di SUGBK, Minggu.

Setelah pertemuan terakhirnya dengan Indonesia, Chanatip melihat tim Garuda sudah banyak berubah, terutama dari kualitas permainan serta pemain yang mereka miliki saat ini karena dihuni banyak pemain keturunan.

"Kalau ditanya apakah Indonesia banyak berubah, menurut saya semua negara di ASEAN sekarang sudah berkembang sangat pesat," kata pemain yang pernah bermain di Liga Jepang itu.

"Para pemain juga berkembang. Sekarang Indonesia memiliki banyak pemain keturunan. Mereka juga bermain di liga-liga dengan level yang tinggi," tambah dia.

Menjelang laga final nanti, dari 10 pertemuan terakhir, Thailand mendominasinya dengan lima kemenangan. Indonesia hanya mendapatkan dua kemenangan, sementara tiga pertandingan lainnya berakhir imbang.