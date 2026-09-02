Arema FC Siap All Out di Kanjuruhan! Mauro Zijlstra Senjata Rahasia Hadapi Isenmulang Kalteng FC

JawaPos.com - Arema FC membidik tiga poin saat menjamu Isenmulang Kalteng FC pada pekan pertama Super League 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jumat (4/9) sore.

Laga ini menjadi ujian pertama tim asuhan Marcos Santos Goncalves sekaligus momentum membuka kompetisi dengan kemenangan di hadapan Aremania.

Mengapa Laga Perdana Arema FC Tak Boleh Diremehkan? Arema FC tetap mewaspadai laga pembuka meski tampil di kandang sendiri.

Marcos Santos menilai pertandingan pertama dalam sebuah kompetisi selalu menghadirkan tekanan berbeda karena setiap pemain dituntut langsung menunjukkan kesiapan setelah melewati persiapan pramusim.

“Setiap laga pertama di kompetisi apa pun, selalu menjadi laga yang berat, baik itu di piala domestik maupun liga,” kata pelatih asal Brasil itu.

Karena itu, konsentrasi sejak menit awal menjadi perhatian utama Marcos Santos.

Keuntungan bermain di Stadion Kanjuruhan memang bisa memberikan tambahan energi, tetapi tuntutan meraih hasil positif di depan suporter juga dapat menjadi tekanan tersendiri bagi para pemain.

Arema FC tidak ingin kehilangan momentum hanya karena gagal mengantisipasi situasi pada awal pertandingan.