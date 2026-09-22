Stadion Kanjuruhan Segera Dikelola Arema FC, Ini Konsep Pengembangan yang Telah Disiapkan Klub

JawaPos.com - Arema FC kembali membahas rencana pengelolaan Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang.

Manajemen klub meninjau langsung kawasan stadion bersama Bupati Malang, H.M. Sanusi, pada Sabtu (19/9). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan yang semakin mendalam terkait masa depan stadion.

CEO Arema FC Iwan Budianto hadir bersama General Manager Yusrinal Fitriandi serta CMOC sekaligus Ketua Panpel Arema FC, Bram Hady Sulton.

Rombongan melihat sejumlah fasilitas di kawasan Kanjuruhan, mulai dari bangunan utama stadion hingga sarana olahraga dan area pendukung lainnya.

Peninjauan juga mencakup Monumen dan Museum Tragedi Kanjuruhan di kawasan Gate 13.

Keberadaan fasilitas tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan pengembangan kawasan yang tetap memperhatikan nilai sejarah dan kemanusiaan.

Selain stadion, Arema FC melihat potensi berbagai fasilitas olahraga di kompleks Kanjuruhan. Di antaranya lintasan atletik, gedung olahraga, lapangan voli, arena skateboard, dinding panjat tebing, lapangan bulu tangkis outdoor, serta kolam renang indoor dan outdoor.

Manajemen Arema FC ingin pengelolaan kawasan tidak hanya berfokus pada pertandingan sepak bola.