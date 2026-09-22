Cetak Gol Ke Gawang Persiku Kudus, Penyerang PSMS Javier Siverio Terpilih Sebagai Man Of The Match

JawaPos.com - PSMS Medan tampil meyakinkan pada pekan kedua Pegadaian Championship 2026/27.

Ayam Kinantan sukses meraih kemenangan telak 6-0 atas Persiku Kudus di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan, Minggu (20/9).

Kemenangan tersebut terasa semakin spesial bagi Javier Siverio Toro.

Penyerang berusia 27 tahun itu mencetak tiga gol sekaligus dan menjadi pemain pertama yang mengukir hattrick di Pegadaian Championship 2026/27.

Javier mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-21, 32, dan 52.

Tiga gol tersebut melengkapi pesta PSMS yang sejak awal pertandingan sudah tampil agresif.

Sebelum Javier mencetak gol pertamanya, PSMS sudah unggul dua gol melalui Phillerson Natan Silva.

Pemain asing Ayam Kinantan tersebut membobol gawang Persiku pada menit ke-7 dan 12.