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Farid S. Maulana
Minggu, 4 Oktober 2026 | 14.37 WIB

Prediksi Barito Putera vs Persela: Laskar Joko Tingkir Ingin Curi Poin di Banjarmasin

Persela Lamongan membidik poin saat menghadapi Barito Putera di Banjarmasin. Bima Sakti menyiapkan tim untuk tampil fight. (Dok. Persela) - Image

Persela Lamongan membidik poin saat menghadapi Barito Putera di Banjarmasin. Bima Sakti menyiapkan tim untuk tampil fight. (Dok. Persela)

JawaPos.com – Sepekan terakhir pelatih Persela Lamongan Bima Sakti menggeber persiapan tim untuk menghadapi Barito Putera sore nanti. Persiapan dilakukan serius dan khusus. Sebab, laga di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, tersebut menjadi pertandingan tandang “pertama” bagi Laskar Joko Tingkir.

Sebelumnya, Persela memang sudah melakoni laga away melawan Persiba Balikpapan. Namun, pertandingan tersebut digelar di Stadion Surajaya, Lamongan, yang notabene merupakan markas Persela.

Berbagai kemungkinan telah disiapkan. Mulai pengaturan waktu istirahat agar pemain tetap bugar saat pertandingan hingga persiapan taktikal.

“Karena menurut saya, siapa yang siap, siapa yang fight, itu yang akan memenangkan pertandingan,” tegas Bima.

Bima ingin melanjutkan tren positif yang diraih timnya dalam tiga pertandingan terakhir. Persela selalu meraih kemenangan dan belum kebobolan dalam tiga laga tersebut.

“Dan yang pasti, target kami pasti kemenangan. Besok kami perlu kerja keras untuk bisa mencuri poin di Banjarmasin,” harapnya.

Pelatih berusia 50 tahun itu menyadari mengalahkan Barito Putera bukan perkara mudah. Apalagi, tim tuan rumah kini ditangani Hendri Susilo, yang menurut Bima merupakan pelatih berpengalaman. “Sampai sekarang ini pun, mungkin sampai besok mau kickoff, saya tidak tahu cara lawan bermain seperti apa. Jadi saya pikir kami harus tetap mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang ada,” bebernya.

Sementara itu, pelatih Barito Putera Hendri Susilo juga memahami bahwa Persela bukan lawan sembarangan. Hal tersebut terlihat dari catatan positif Laskar Joko Tingkir dalam tiga pertandingan terakhir.

“Tapi kami sebagai tuan rumah juga tidak mau kalah ya. Artinya ini kesempatan, mudah-mudahan apa yang kami inginkan semua terealisasi,” harapnya. 

Prediksi Susunan Pemain

BARITO PUTERA (4-3-3)
86-Satria Tama (pg); 7-Gustur Cahyo, 36-Renan da Silva, 55-Bima Reksa, 91-Dendi Agustian; 13-Bayu Pradana (k), 79-Kodai Nakashima, 71-M. Aimar; 27-Arya Satria, 31-Murilo Otavio, 30-Erwin Gerro

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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