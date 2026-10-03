Salah Satunya Rizky Ridho! Ini 4 Pemain Timnas Indonesia yang Pernah Lawan Thailand

JawaPos.com - Tim nasional Indonesia akan menghadapi tim nasional Thailand dalam laga final FIFA ASEAN Cup 2026. Kedua tim akan saling adu kekuatan di Stadion Gelora Bung Karno, Senin (5/10) pukul 20.00 WIB.

Di skuad Timnas Indonesia saat ini, ada empat pemain yang sudah memiliki pengalaman menghadapi Thailand. Siapa saja mereka? Baca terus artikel ini.

1. Rizky Ridho Rizky Ridho sudah tiga kali menghadapi Thailand saat bersama Timnas Indonesia. Melansir Transfermarkt, ia bermain dalam dua laga dan satu kali menjadi pemain cadangan.

Bek berusia 24 tahun tersebut pertama kali bertemu Thailand saat laga Kualifikasi Piala Asia pada 2021 yang berakhir dengan hasil imbang. Sementara di laga kedua, Ridho melawan Thailand di final leg pertama Piala AFF 2021 dan kalah dengan skor 4-0.

2. Egy Maulana Vikri Sejak debut bersama Timnas Indonesia pada 2018, Egy Maulana Vikri sudah empat kali melawan Thailand. Pada 2021 saat Kualifikasi Piala Asia, menjadi kali pertamanya melawan Thailand.

Meski Egy tidak pernah membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan, ia punya catatan menarik dengan mencetak satu gol di laga final leg kedua Piala AFF 2021. Sayangnya, gol pemain Dewa United tersebut belum membuat Timnas Indonesia meraih gelar Piala AFF.

3. Nadeo Argawinata Nadeo Argawinata juga sudah empat laga melawan Thailand. Ia pertama kali melawan tim Gajah Perang saat Kualifikasi Piala Asia pada 2021.

Kiper baru Persija Jakarta tersebut tidak pernah clean sheet. Nadeo tercatat sudah kebobolan sembilan gol dari empat pertandingan melawan Thailand.