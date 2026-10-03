Timnas Indonesia vs Thailand di FIFA ASEAN Cup 2026, Justin Hubner Minta Garuda Fans Penuhi SUGBK

JawaPos.com - Bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, memiliki satu permintaan kepada suporter jelang menghadapi Thailand di laga final FIFA ASEAN Cup 2026. Ia meminta suporter untuk datang memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada laga pamungkas tersebut.

Pertandingan Timnas Indonesia vs Thailand dijadwalkan berlangsung di SUGBK pada Senin (5/10/2026) pukul 20.00 WIB. Ini menjadi laga krusial karena kedua tim bakal saling sikut mengukir sejarah sebagai juara pada edisi perdana ajang tersebut.

Menjelang laga tersebut, Hubner berharap SUGBK terisi penuh. Pemain Fortuna Sittard itu ingin suporter yang hadir melebihi jumlah penonton ketika Timnas Indonesia melawan Bangladesh di laga terakhir Grup A.

“Sejujurnya, saya mengharapkan stadion penuh. Bukan karena kami bermain melawan Bangladesh kemudian hanya ada 30 ribu penonton, dengan segala hormat,” kata Hubner, dikutip Sabtu (3/10/2026).

Menurutnya, dukungan suporter dari tribun akan menjadi tambahan energi bagi para pemain yang berjuang membawa Skuad Garuda meraih trofi. Karena itu, Hubner meminta suporter memberikan dukungan penuh kepada Timnas Indonesia saat melawan Thailand.

“Saya berharap stadion penuh. Kami bermain melawan Bangladesh, Argentina, Brasil, atau siapa pun, saya berharap stadion selalu penuh,” terangnya.

Hubner sebenarnya tak perlu risau soal jumlah suporter yang akan hadir dalam laga pamungkas tersebut. Partai final Timnas Indonesia vs Thailand dipastikan bakal dipadati oleh suporter.

Hingga Sabtu (3/10) pukul 14.00 WIB, PT Garuda Sepakbola Indonesia (GSI) mengkonfirmasi tiket laga pamungkas tersebut sudah terjual lebih dari 55 ribu lembar. Jumlah tiket yang terjual akan terus bertambah, mengingat pertandingan baru akan berlangsung pada Senin.

"Penjualan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 menunjukkan minat besar publik terhadap perjuangan Timnas Indonesia. Kami mengajak suporter membeli tiket melalui kanal resmi KitaGaruda.id dan dipastikan terlebih dahulu memiliki identitas individu Garuda ID," ujar Direktur Utama PT GSI, Marsal Masita, dalam keterangannya, Sabtu (3/10).