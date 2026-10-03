Mitchell Baker Dijuluki El Manuk Usai Quintrick, Masuk Buku Rekor Timnas Indonesia

JawaPos.com - Mitchell Baker mencetak lima gol saat Timnas Indonesia menghajar Bangladesh 9-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis (1/10/2026) malam WIB, sekaligus masuk buku rekor nasional sebagai pemain ketiga yang mencetak sedikitnya lima gol dalam satu pertandingan.

Penampilan fenomenal striker 19 tahun itu juga melahirkan julukan unik dari netizen, yakni El Manuk.

Baker menjadi pusat perhatian ketika Timnas Indonesia berpesta gol 9-2 atas Bangladesh pada FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Striker yang memperkuat Vermont Green di Amerika Serikat tersebut memborong lima gol atau quintrick dalam pertandingan yang langsung menempatkan namanya dalam catatan sejarah Timnas Indonesia.

Lima gol Baker menjadi bagian dari kemenangan besar Indonesia sekaligus menunjukkan ketajaman penyerang berusia 19 tahun itu di lini depan Garuda. Torehan tersebut terasa semakin istimewa karena hanya ada dua pemain Timnas Indonesia sebelum Baker yang mampu mencetak lima gol atau lebih dalam satu pertandingan.

Baker juga tampil penuh selama 90 menit untuk membantu Indonesia mengamankan kemenangan telak tersebut. Selain mencetak lima gol, dia membukukan enam shots on target, dua key passes, serta dua dribbles dalam penampilannya menghadapi Bangladesh.

Salah satu dari lima gol tersebut turut memunculkan momen unik yang ramai diperbincangkan netizen. Gol itu tercipta melalui sentuhan di area vitalnya, hingga Baker kemudian mendapat julukan El Manuk dari netizen setelah penampilan fenomenalnya bersama Timnas Indonesia.

Quintrick ke gawang Bangladesh membuat Mitchell Baker menyamai catatan Iswadi Idris yang lebih dulu mencetak lima gol dalam satu pertandingan Timnas Indonesia. Baker kini menjadi pemain ketiga dalam daftar tersebut setelah Soetjipto “Gareng” Soentoro dan Iswadi Idris.

Soetjipto Soentoro masih memegang torehan paling tinggi dalam daftar tersebut setelah memborong delapan gol ketika Indonesia menang 9-2 atas Singapura pada Merdeka Tournament 1969. Catatan delapan gol itu menjadi bagian dari kemenangan besar Indonesia yang hingga kini menjadi salah satu penampilan individu paling produktif dalam sejarah tim nasional.

Sementara itu, Iswadi Idris mencetak lima gol ketika Indonesia mengganyang Vietnam Selatan dengan skor 9-1 pada President's Cup 1971. Torehan tersebut bertahan selama puluhan tahun sebelum akhirnya Baker menyusul dengan jumlah gol yang sama dalam kemenangan Indonesia atas Bangladesh.