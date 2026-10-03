Final ASEAN Cup 2026, 55 Ribu Lebih Tiket Timnas Indonesia vs Thailand Sudah Terjual

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand pada laga final FIFA ASEAN Cup 2026. Sebanyak 55 ribu lembar tiket sudah terjual.

Laga Timnas Indonesia vs Thailand dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10) pukul 20.00 WIB. Pemenang laga tersebut akan mengukir sejarah menjadi kampiun edisi perdana FIFA ASEAN Cup.

Penjualan tiket yang sudah dibuka sejak Jumat (2/10) kemarin memperlihatkan prospek antusiasme tinggi. Hingga Sabtu (3/10) pukul 14.00 WIB, PT Garuda Sepakbola Indonesia (GSI) mengkonfirmasi tiket laga pamungkas tersebut sudah terjual lebih dari 55 ribu lembar.

"Penjualan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 menunjukkan minat besar publik terhadap perjuangan Timnas Indonesia. Kami mengajak suporter membeli tiket melalui kanal resmi KitaGaruda.id dan dipastikan terlebih dahulu memiliki identitas individu Garuda ID,” ujar Direktur Utama PT GSI, Marsal Masita, dalam keterangannya, Sabtu (3/10).

Marsal turut mengimbau kepada para suporter untuk tidak membeli tiket di calo maupun pihak lain yang berusaha memanfaatkan momen tersebut. Ia menekankan bahwa pembelian tiket hanya dapat dibeli secara online lewat laman kitagaruda.id yang sudah dipastikan aman.

“Tiket The Finals FIFA ASEAN CUP 2026 dapat dibeli hanya via kitagaruda.id (online) dengan cara yang praktis dan mudah. Pembelian lewat calo dipastikan lebih mahal, keaslian tiket tidak terjamin, dan penggandaan kursi serta resiko-resiko lainnya," terang Marsal.

Tak ayal, antusiasme penonton begitu tinggi untuk menyaksikan laga tersebut. Pasalnya, Timnas Indonesia memiliki peluang untuk meraih gelar juara dan jika berhasil mewujudkannya, Skuad Garuda akan mencetak sejarah sebagai juara pada edisi perdana FIFA ASEAN Cup.

Dengan lebih dari 55 ribu tiket yang telah terjual, jumlah penonton laga Timnas Indonesia vs Thailand berpotensi lebih banyak dibandingkan saat menghadapi Malaysia. Ketika menantang rivalnya tersebut, SUGBK dipenuhi 56.894 penonton.