Timnas Indonesia vs Thailand di Final ASEAN Cup 2026, John Herdman Sebut Hudson Tahu Cara Mainnya

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, mulai menatap pertandingan melawan Thailand di laga final FIFA ASEAN Cup 2026. Ia memprediksi pertandingan tersebut bakal berlangsung sengit.

Duel Timnas Indonesia vs Thailand dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2026) mendatang. Kick-off laga pamungkas itu akan dimulai pukul 20.00 WIB.

Herdman menyebut Thailand merupakan lawan yang tangguh. Ia juga mengenal pelatih Anthony Hudson saat masih menangani Kanada. Pasalnya, pelatih Thailand tersebut dulunya pernah menjadi bagian dari tim kepelatihan Amerika Serikat.

"Kami akan menghadapi lawan yang tangguh di final nanti. Saya mengenal pelatih mereka sejak masih bersama tim Amerika Serikat. Dia merupakan asisten pelatih ketika kami bersaing dalam kualifikasi Piala Dunia," kata Herdman, dikutip Sabtu (3/10/2026).

Karena sudah saling mengetahui satu sama lain, Herdman memprediksi pertandingan final nanti akan berjalan sengit. Terlebih, Timnas Indonesia dan Thailand sama-sama memiliki ambisi besar untuk merebut gelar juara ajang perdana tersebut.

“Jadi, pertandingan nanti akan menjadi pertarungan yang sangat sengit. Kedua tim memiliki ambisi besar dan saya pikir keduanya percaya bisa memenangkannya," ungkap Herdman.

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Lebih jauh, Herdman menutup rapat soal taktik yang akan dimainkan Timnas Indonesia dalam laga pamungkas tersebut. Yang jelas, ia sangat antusias menatap duel melawan Thailand. Selain karena mempertemukan dua tim berkualitas, laga ini juga menjadi panggung bagi dua pelatih berpaspor Inggris.

“Mengenai Thailand, secara taktik sebaiknya saya diam. Namun, Anthony Hudson tahu. Dia tahu bagaimana saya bermain. Dia mempelajari Kanada ketika kami menghadapi Amerika Serikat dalam banyak pertandingan,” ujar dia.