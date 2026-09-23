Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 23 September 2026 | 15.12 WIB

Tyronne Del Pino Senang Cetak Gol Pertama untuk Persita, Optimistis dengan Performa Tim

Debut Tyronne Del Pino bersama Persita. (Istimewa) - Image

Debut Tyronne Del Pino bersama Persita. (Istimewa)

JawaPos.com - Gelandang asal Spanyol Tyronne Del Pino akhirnya membuka keran gol bersama Persita Tangerang.

Gol tersebut dicetak saat Pendekar Cisadane bermain imbang 2-2 melawan PSM Makassar pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27.

Pertandingan Persita kontra PSM berlangsung di Stadion BJ Habibie, Parepare, Sabtu (19/9) sore.

Tyronne menjadi salah satu pemain yang mencuri perhatian setelah berhasil membawa Persita kembali unggul dalam pertandingan tersebut.

Tyronne mencetak gol setelah memanfaatkan umpan dari Luquinhas.

Gol tersebut sekaligus menjadi gol pertamanya sejak bergabung dengan Persita.

Bagi Tyronne, torehan tersebut tentu menjadi momen yang cukup spesial.

Dia mengaku senang bisa mencetak gol pertamanya untuk Persita, meski hasil akhir pertandingan harus berakhir dengan skor imbang.

“Senang rasanya bisa mencetak gol pertama untuk tim. Kami terus bekerja sesuai rencana pelatih dan ada di jalur yang tepat,” ujar Tyronne.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Dua Kali Unggul, Persita Gagal Menang atas PSM Makassar, Carlos Pena Soroti Bola Liar - Image
Sepak Bola Indonesia

Dua Kali Unggul, Persita Gagal Menang atas PSM Makassar, Carlos Pena Soroti Bola Liar

Senin, 21 September 2026 | 01.24 WIB

PSM Makassar Main Imbang 2-2 Kontra Persita Tangerang - Image
Sepak Bola Indonesia

PSM Makassar Main Imbang 2-2 Kontra Persita Tangerang

Minggu, 20 September 2026 | 02.07 WIB

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

Sabtu, 19 September 2026 | 13.49 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

5

Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu

8

10 Kali Sidang Kasus Kuota Haji, Saksi Beberkan Tak Ada Dugaan Kerugian Negara

9

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

10

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore