Tyronne Del Pino Senang Cetak Gol Pertama untuk Persita, Optimistis dengan Performa Tim

JawaPos.com - Gelandang asal Spanyol Tyronne Del Pino akhirnya membuka keran gol bersama Persita Tangerang.

Gol tersebut dicetak saat Pendekar Cisadane bermain imbang 2-2 melawan PSM Makassar pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27.

Pertandingan Persita kontra PSM berlangsung di Stadion BJ Habibie, Parepare, Sabtu (19/9) sore.

Tyronne menjadi salah satu pemain yang mencuri perhatian setelah berhasil membawa Persita kembali unggul dalam pertandingan tersebut.

Tyronne mencetak gol setelah memanfaatkan umpan dari Luquinhas.

Gol tersebut sekaligus menjadi gol pertamanya sejak bergabung dengan Persita.

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Bagi Tyronne, torehan tersebut tentu menjadi momen yang cukup spesial.

Dia mengaku senang bisa mencetak gol pertamanya untuk Persita, meski hasil akhir pertandingan harus berakhir dengan skor imbang.