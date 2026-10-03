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Taufiq Ardyansyah
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 21.00 WIB

Timnas Indonesia vs Thailand: Adu Taktik 2 Pelatih Inggris di Final FIFA ASEAN Cup 2026

Pelatih timnas Indonesia John Herdman saat latihan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu (27/9/2026). Final FIFA ASEAN Cup 2026 mempertemukan John Herdman dan Anthony Hudson, dua pelatih Inggris dengan pengalaman panjang di sepak bola internasional. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Pelatih timnas Indonesia John Herdman saat latihan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu (27/9/2026). Final FIFA ASEAN Cup 2026 mempertemukan John Herdman dan Anthony Hudson, dua pelatih Inggris dengan pengalaman panjang di sepak bola internasional. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com – Final FIFA ASEAN Cup 2026 akan menjadi panggung adu taktik dua pelatih asal Inggris. John Herdman yang menangani Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Anthony Hudson, juru taktik Thailand, di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (5/10).

Keduanya memiliki pengalaman panjang di sepak bola internasional. Bahkan, Hudson cukup mengenal pendekatan permainan Herdman ketika menangani Kanada.

Wajar jika Hudson mengenal Herdman. Nama pelatih berusia 51 tahun itu bersinar di sepak bola Amerika Utara setelah mencatatkan sejumlah prestasi bersama Kanada.

Dia pernah membawa timnas putri Kanada meraih dua medali perunggu Olimpiade pada 2012 dan 2016 serta mengantarkan timnas putra Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 setelah menunggu selama 36 tahun.

Sementara itu, Hudson juga memiliki pengalaman menangani sejumlah tim nasional. Dia pernah melatih Bahrain dan Selandia Baru serta menjadi asisten pelatih timnas Amerika Serikat.

Bersama Selandia Baru, dia menjuarai Piala Negara-Negara OFC 2016 setelah mengalahkan Papua Nugini melalui adu penalti di final.

Herdman menyadari bahwa Hudson cukup mengenal pendekatan taktiknya. Namun, pelatih asal Inggris itu justru antusias menyambut duel dengan sesama pelatih Inggris tersebut.

Anthony Hudson tahu bagaimana saya bermain. Dia mempelajari Kanada ketika kami menghadapi Amerika Serikat dalam banyak pertandingan,” kata Herdman.

Herdman juga menantikan persaingan taktik dengan Hudson di pinggir lapangan. Dia menganggap pertemuan tersebut sebagai kesempatan menarik untuk menguji pendekatan permainan masing-masing.

“Akan menyenangkan berjabat tangan dengannya di area teknis dan melihat dua orang Inggris saling beradu taktik. Ini akan bagus,” tuturnya. 

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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