Kevin Diks Akui Kualitas Thailand Jelang Final ASEAN Cup 2026

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand di laga final FIFA ASEAN Cup 2026. Kevin Diks mengakui kualitas skuad Gajah Perang -julukan Timnas Thailand.

Duel Timnas Indonesia vs Thailand dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (5/10), dengan kick-off pukul 20.00 WIB.

Jelang laga tersebut, Diks mengaku telah mengintip permainan Thailand dan mengakui kualitasnya. Namun demikian, ia lebih memilih fokus pada timnya sendiri.

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“(Thailand) Tim yang bagus. Saya sudah sering mendengar tentang mereka,” kata Diks, dikutip Sabtu (3/10/2026).

“Saya sudah melihat mereka bermain sebentar. Gaya sepak bola mereka bagus. Dan kita lihat saja nanti,” sambungnya.

Timnas Indonesia lolos ke final dengan super dramatis. Kepastian tersebut didapat setelah skuad Garuda sukses melumat Bangladesh dengan skor telak 9-2 di laga terakhir Grup A.

Kemenangan besar tersebut membuat Timnas Indonesia keluar sebagai juara Grup A dengan koleksi tujuh poin. Meski torehan poin tersebut sama seperti Malaysia, namun skuad Garuda berhak memimpin karena unggul produktivitas gol.

Timnas Indonesia menjadi mimpi buruk bagi Malaysia. Pasalnya, Harimau Malaya sudah berhasil menang telak 6-0 atas Singapura, tetapi gagal lolos final lantaran kalah produktivitas gol dari skuad Garuda.