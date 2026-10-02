Bantai Bangladesh 9-2, Para Pemain Timnas Indonesia Di-bully dan Diancam Dibunuh

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman mengungkap sejumlah pemainnya menjadi korban bullying atau perundungan di media sosial. Bahkan, kata dia, beberapa anak asuhnya menerima pesan yang berisi ancaman pembunuhan.

Herdman mengungkap hal tersebut setelah Timnas Indonesia bantai Bangladesh 9-2 pada laga pamungkas Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Drama 11 gol tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (1/10) malam WIB.

Kemenangan tersebut sekaligus membawa Timnas Indonesia lolos dramatis ke final FIFA ASEAN Cup 2026.

Namun di balik kesuksesan tersebut, ternyata ada persoalan serius yang dialami para pemain di luar lapangan.

Herdman pun meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memberikan komentar terhadap pemain Timnas Indonesia. Dia menilai kata-kata kasar yang dilontarkan ketika pemain tidak tampil sesuai harapan dapat memberikan tekanan tersendiri.

"Dan saya berharap kalian memperlakukan orang dengan lebih baik. Ketika situasinya sulit, saya berharap kalian memperlakukan orang dengan lebih baik," kata Herdman, dikutip Jumat (2/10).

Menurut Herdman, persoalan yang dihadapi para pemain tidak hanya berupa perundungan. Sejumlah anak asuhnya juga menerima tudingan yang tidak jelas asal-muasalnya, termasuk Mitchell Baker yang tampil gemilang dengan mencetak lima gol ke gawang Bangladesh.

Meski tidak merinci tudingan yang diarahkan kepada Baker, Herdman menilai komentar-komentar tersebut sudah melewati batas. Terlebih, perundungan di media sosial dapat memberikan tekanan mental kepada pemain yang sedang menjalankan tugas membela negara.