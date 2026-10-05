Kalah dari PSIS, Adhyaksa FC Akui Banyak Peluang Terbuang di Stadion Jatidiri

JawaPos.com - Adhyaksa FC Bekasi harus pulang tanpa membawa poin dari lawatannya ke markas PSIS Semarang.
Laskar Jaka Poleng kalah tipis 0-1 dalam pertandingan pekan keempat Grup A Championship 2026/2027 di Stadion Jatidiri, Semarang, Sabtu (3/10) malam.
Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut dicetak Miftahul Hamdi pada menit ke-44. Gol itu menjadi pembeda dalam laga yang berjalan cukup ketat hingga peluit panjang dibunyikan.
Pelatih Kepala Adhyaksa FC Bekasi, Widyantoro, mengakui hasil tersebut bukan sesuai harapan timnya. Meski begitu, ia tetap memberikan apresiasi kepada para pemain yang sudah bekerja keras sepanjang pertandingan.
"Ini hasil yang tidak kita inginkan, karena kami juga ingin menang sebenarnya. Tapi saya juga beri apresiasi ke semua pemain yang sudah berjuang maksimal. Ini akan jadi bahan evaluasi ke depannya," kata Widyantoro.
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Pelatih yang akrab disapa Coach Widi itu juga menilai PSIS Semarang sebagai tim yang memiliki kualitas dan materi pemain mumpuni.
Menurutnya, Adhyaksa FC sebenarnya mampu memberikan perlawanan dan menciptakan sejumlah peluang.
Namun, sebuah kesalahan di lini pertahanan membuat PSIS mampu memanfaatkannya menjadi gol.
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