Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Senin, 5 Oktober 2026 | 16.10 WIB

Kalah dari PSIS, Adhyaksa FC Akui Banyak Peluang Terbuang di Stadion Jatidiri

Gambar utama - Image
Pelatih Adhyaksa FC Bekasi Widyantoro. (Istimewa)

JawaPos.com - Adhyaksa FC Bekasi harus pulang tanpa membawa poin dari lawatannya ke markas PSIS Semarang.

Laskar Jaka Poleng kalah tipis 0-1 dalam pertandingan pekan keempat Grup A Championship 2026/2027 di Stadion Jatidiri, Semarang, Sabtu (3/10) malam.

Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut dicetak Miftahul Hamdi pada menit ke-44. Gol itu menjadi pembeda dalam laga yang berjalan cukup ketat hingga peluit panjang dibunyikan.

Pelatih Kepala Adhyaksa FC Bekasi, Widyantoro, mengakui hasil tersebut bukan sesuai harapan timnya. Meski begitu, ia tetap memberikan apresiasi kepada para pemain yang sudah bekerja keras sepanjang pertandingan.

"Ini hasil yang tidak kita inginkan, karena kami juga ingin menang sebenarnya. Tapi saya juga beri apresiasi ke semua pemain yang sudah berjuang maksimal. Ini akan jadi bahan evaluasi ke depannya," kata Widyantoro.

Pelatih yang akrab disapa Coach Widi itu juga menilai PSIS Semarang sebagai tim yang memiliki kualitas dan materi pemain mumpuni.

Menurutnya, Adhyaksa FC sebenarnya mampu memberikan perlawanan dan menciptakan sejumlah peluang.

Namun, sebuah kesalahan di lini pertahanan membuat PSIS mampu memanfaatkannya menjadi gol.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
PSIS Menang Tipis atas Adhyaksa FC, WCP Soroti Passing dan Final Pass - Image
Sepak Bola Indonesia

PSIS Menang Tipis atas Adhyaksa FC, WCP Soroti Passing dan Final Pass

Senin, 5 Oktober 2026 | 16.01 WIB

Prediksi Susunan Pemain PSIS vs Adhyaksa FC Bekasi: Laskar Mahesa Jenar Incar Kemenangan di Jatidiri - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Susunan Pemain PSIS vs Adhyaksa FC Bekasi: Laskar Mahesa Jenar Incar Kemenangan di Jatidiri

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 22.45 WIB

Adhyaksa FC Dibayangi Tren Negatif, Hadapi PSIS tanpa Diperkuat 5 Pemain Pilar - Image
Sepak Bola Indonesia

Adhyaksa FC Dibayangi Tren Negatif, Hadapi PSIS tanpa Diperkuat 5 Pemain Pilar

Kamis, 1 Oktober 2026 | 07.04 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena - Image
1

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

5

Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol

6

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur

9

Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan

10

Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore