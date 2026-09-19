Francisco Rivera Absen! Diogo Ramalho Jadi Metronom Persebaya Surabaya Hadapi Garudayaksa FC

Diogo Sa Ramalho menjadi salah satu pemain utama Persebaya Surabaya saat menghadapi Garudayaksa FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (19/9). (Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya menghadapi Garudayaksa FC pada pekan ketiga Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (19/9), dengan Francisco Rivera absen dan Diogo Ramalho dipercaya mengisi lini tengah.
Tiga poin menjadi target utama Green Force setelah menang atas PSIM Yogyakarta pada laga kandang pertama musim ini.
Persebaya Surabaya datang ke pertandingan ini dengan modal empat poin dari dua laga awal Super League 2026/2027.
Baca Juga:7 Pemain Langganan Timnas Indonesia yang Tak Dipanggil John Herdman di FIFA ASEAN Cup, Ada Jay Idzes
Green Force sebelumnya bermain imbang 1-1 saat bertandang ke markas Bhayangkara Presisi Lampung FC sebelum meraih kemenangan 1-0 atas PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo.
Kemenangan atas PSIM membuat Persebaya Surabaya ingin menjaga momentum ketika kembali tampil di hadapan Bonek dan Bonita.
Coach Bernardo Tavares meminta anak asuhnya tampil agresif, disiplin, dan bekerja keras sepanjang pertandingan demi mengamankan tiga poin.
Baca Juga:Kampiun Campus League Badminton Regional Bandung Siap Tantang Juara Semarang di The Nationals
Absennya Francisco Rivera membuat komposisi lini tengah Persebaya Surabaya menjadi salah satu perhatian utama dalam pertandingan ini.
Sebagai gantinya, Diogo Ramalho masuk starting line-up untuk membantu mengatur sirkulasi bola sekaligus menjaga keseimbangan permainan Green Force.
Diogo akan beroperasi bersama Toni Firmansyah dan Risto Mitrevski di area tengah Persebaya Surabaya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park
Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion
Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras
Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!
Prediksi Skor Viktoria Plzen vs Union SG di Liga Europa: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Norwich: Maresca Rotasi Skuad
Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin
Prediksi Skor Real Sociedad vs Bournemouth di Liga Europa: Txuri-urdin Bakal Kesulitan Redam Lawan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022