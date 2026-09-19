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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 19 September 2026 | 22.04 WIB

Francisco Rivera Absen! Diogo Ramalho Jadi Metronom Persebaya Surabaya Hadapi Garudayaksa FC

Diogo Sa Ramalho menjadi salah satu pemain utama Persebaya Surabaya saat menghadapi Garudayaksa FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (19/9). (Persebaya) - Image

Diogo Sa Ramalho menjadi salah satu pemain utama Persebaya Surabaya saat menghadapi Garudayaksa FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (19/9). (Persebaya)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya menghadapi Garudayaksa FC pada pekan ketiga Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (19/9), dengan Francisco Rivera absen dan Diogo Ramalho dipercaya mengisi lini tengah.

Tiga poin menjadi target utama Green Force setelah menang atas PSIM Yogyakarta pada laga kandang pertama musim ini.

Persebaya Surabaya Ingin Lanjutkan Momentum Positif 

Persebaya Surabaya datang ke pertandingan ini dengan modal empat poin dari dua laga awal Super League 2026/2027. 

Green Force sebelumnya bermain imbang 1-1 saat bertandang ke markas Bhayangkara Presisi Lampung FC sebelum meraih kemenangan 1-0 atas PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo. 

Kemenangan atas PSIM membuat Persebaya Surabaya ingin menjaga momentum ketika kembali tampil di hadapan Bonek dan Bonita. 

Coach Bernardo Tavares meminta anak asuhnya tampil agresif, disiplin, dan bekerja keras sepanjang pertandingan demi mengamankan tiga poin. 

Absennya Francisco Rivera membuat komposisi lini tengah Persebaya Surabaya menjadi salah satu perhatian utama dalam pertandingan ini. 

Sebagai gantinya, Diogo Ramalho masuk starting line-up untuk membantu mengatur sirkulasi bola sekaligus menjaga keseimbangan permainan Green Force. 

Diogo akan beroperasi bersama Toni Firmansyah dan Risto Mitrevski di area tengah Persebaya Surabaya. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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