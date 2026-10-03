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Andika Rachmansyah
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 17.41 WIB

Pelatih Vietnam Terhibur Lihat Indonesia vs Bangladesh, Kim Sang Sik Singgung Perkelahian

Pelatih Vietnam Kim Sang Sik sempat menyaksikan laga Indonesia vs Bangladesh yang berakhir 9-2. Dia menilai pertandingan tersebut jarang terjadi di sepak bola modern. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com) - Image

Pelatih Vietnam Kim Sang Sik sempat menyaksikan laga Indonesia vs Bangladesh yang berakhir 9-2. Dia menilai pertandingan tersebut jarang terjadi di sepak bola modern. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pelatih Vietnam Kim Sang Sik menyoroti pertandingan penuh drama antara Timnas Indonesia dan Bangladesh pada laga terakhir Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Dia menilai pertandingan yang diwarnai sejumlah insiden tersebut sudah jarang terjadi dalam sepak bola modern.

Timnas Indonesia menang telak 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (1/10). Kemenangan tersebut sekaligus mengantarkan skuad Garuda secara dramatis ke final FIFA ASEAN Cup 2026.

Indonesia berhasil mengungguli Malaysia berkat produktivitas gol. Situasi tersebut terasa pahit bagi Harimau Malaya setelah mereka sebelumnya menang telak 6-0 atas Singapura.

Kim Sang Sik mengaku sempat menyaksikan pertandingan Indonesia vs Bangladesh. Pelatih asal Korea Selatan tersebut juga menyoroti tensi panas yang terjadi selama pertandingan.

“Ya, saya memang sempat menyaksikannya sedikit (pertandingan Timnas Indonesia vs Bangladesh),” kata Kim Sang Sik, dikutip Sabtu (3/10/2026).

“Tentu ada beberapa momen perkelahian selama pertandingan, dan menurut saya, laga seperti ini sebenarnya sudah cukup jarang terjadi dalam sepak bola saat ini,” sambungnya.

Kim Sang Sik mengaku tetap terhibur menyaksikan pertandingan tersebut. Salah satu hal yang menjadi sorotannya adalah sembilan gol yang berhasil dicetak Indonesia untuk mengamankan tiket ke final.

“Seperti yang bisa Anda lihat, mereka (Indonesia) mencetak sembilan gol dan hasil seperti ini benar-benar sulit diprediksi. Namun, ya, itulah yang membuat sepak bola menjadi menyenangkan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Vietnam berhasil melangkah ke pertandingan perebutan tempat ketiga setelah finis sebagai runner-up Grup B. Kepastian tersebut didapat setelah mereka mengalahkan Pakistan 3-1 pada laga terakhir grup di SUGBK, Jumat (2/10).

“Saya sangat senang bisa memenangkan pertandingan ini. Saya juga ingin memberikan apresiasi kepada para pemain. Terima kasih banyak atas kemenangannya. Dan juga kepada para penggemar yang hadir di stadion hari ini serta mereka yang menonton melalui televisi dari Vietnam,” ujar Kim Sang Sik.

Editor: Hendra
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